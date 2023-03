“Lembro-me de edifícios de cores claras" Julia acredita ser Maddie e esteve no Dr. Phil

Ontem às 11:27

Julia Wendell, uma jovem de 21 anos de nacionalidade polaca, foi notícia em todo o mundo por alegar poder ser Madeleine McCann, a menina britânica que desapareceu em 2007 no Algarve. Agora, deu uma entrevista no programa norte-americano Dr. Phil, transmitido na CBS.

“Há cerca de um ano, comecei a pesquisar na internet, porque comecei a suspeitar de que eu seria uma criança desaparecida. Alguma coisa estava errada, porque a minha mãe não me abraçava, não dizia que me amava. Isso era estranho para mim”, contou Julia no programa. “Comecei a questionar a minha mãe sobre as fotografias dela grávida e sobre documentos, como a minha certidão de nascimento. Ela sempre desviou o assunto.”

Além disso, alega a jovem, o seu boletim de saúde está em branco das páginas 0 à 6. “Quando comecei a pensar que podia ser Madeleine, telefonei para a embaixada polaca e par a embaixada britânica. Ninguém ligou. Decidi criar este Instagram para usar o poder das redes sociais”, recorda.

Questionada pelo Dr. Phil se tinha enviado uma amostra de ADN para a polícia britânica, Scotland Yard, Julia respondeu que vai fazê-lo depois de receber os resultados dos testes de ADN que atestam a sua ancestralidade. E se os testes confirmarem que a jovem é filha dos seus pais polacos? “Acredito que sou Madeleine McCann […] Se ela é minha mãe, não quero ter contacto com ela, só isso. Mas não acredito que ela seja minha mãe”, disse no programa.

A jovem alega ainda que não tem memórias anteriores aos oito anos de idade, à exceção de uma em que recorda “praia e água”, “pequenas tartarugas” e “crianças”. “Lembro-me de edifícios de cores claras, como o branco ou cores muito claras, e a luz do sol nesses edifícios”, conta.

A jovem conta também que foi abusada sexualmente por um homem chamado Peter Ney, que foi condenado. “Acredito que (Peter) pode ser familiar de Martin Ney. Martin Ney foi suspeito no caso Madeleine McCann e é um traficante internacional de crianças, um assassino em série”, disse.

A família de Julia emitiu um comunicado, afirmando estarem arrasados com a situação e que a jovem precisa de tratamento para problemas de saúde mental. “Para nós, como família, é óbvio que a Julia é nossa filha, neta, irmã, sobrinha, prima. Temos memórias, temos fotografias. A Julia também tem estas fotografias, porque levou-as de casa com a certidão de nascimento, assim como vários documentos hospitalares.”

Os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.