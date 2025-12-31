Facebook Instagram

Leve, potente e sem fios: este é o aspirador que facilita a limpeza diária

Há 11 min

Este artigo pode conter links afiliados*

O VACTechPro é atualmente o aspirador com escova mais vendido da Amazon e os números ajudam a explicar porquê. O preço baixou de 159,87€ para menos de 100€, graças a um desconto de 45%, e o modelo soma uma avaliação média de 4,4 estrelas, baseada em mais de 3.400 opiniões. Só no último mês registou mais de 7.000 compras, tornando-se uma das opções mais procuradas por quem procura um aspirador sem fio potente sem investir centenas de euros.

Trata-se de um aspirador vertical sem fio 6 em 1, pensado para a limpeza diária da casa. Funciona bem em chão duro, tapetes e carpetes, sendo frequentemente referido como uma boa escolha para quem tem animais de estimação. A potência de sucção pode atingir 35.000 Pa, permitindo recolher desde pó fino a resíduos maiores, como areia ou ração.

A autonomia varia consoante o modo de utilização: até 35 minutos em modo ECO e cerca de 18 minutos em modo MAX. A bateria é removível, o que facilita o carregamento, e o sistema de filtragem HEPA lavável retém 99,97% das partículas microscópicas, contribuindo para um ar mais limpo dentro de casa.

Nas avaliações, surgem várias comparações diretas com aspiradores Dyson. Um utilizador conta que estava a pensar comprar um Dyson V8 Advanced, mas acabou por escolher este modelo e ficou “muito surpreendido pela positiva”, referindo que o desempenho é excelente tanto no modo normal como no turbo. Outro comentário afirma claramente que “não é necessário um Dyson”, explicando que já experimentou modelos da marca e que este “não fica nada atrás, pesa metade e manuseia-se muito melhor”.

O design leve facilita a utilização no dia a dia, desde o chão até zonas mais altas. A escova principal integra luz LED verde, que ajuda a identificar sujidade que normalmente passa despercebida, e a escova em V foi concebida para reduzir o emaranhamento de cabelos e pelos.

Há ainda quem tenha substituído diretamente um Dyson por este aspirador e destaque que “aspira super bem, não pesa nada e traz todos os acessórios”. Um utilizador resume a experiência dizendo que, por cerca de 80 euros, conseguiu um resultado semelhante ao de um aspirador que poderia custar 400 euros. Apesar de algumas opiniões referirem que a autonomia diminui no modo máximo, a maioria considera que o desempenho é mais do que suficiente para a limpeza diária da casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:08:45
Secret Story
Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana
tvi
00:02:22
Secret Story
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos
tvi
00:02:21
Secret Story
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»
tvi
00:04:29
Secret Story
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»
tvi
Destaques IOL
Mercadona
Influencer revela os melhores produtos da Mercadona que deve ter sempre em casa
Dicas
Nódoas no sofá? Este produto da Mercadona faz milagres
Casamento
Foi convidado para um casamento? Saiba quanto dinheiro deve oferecer
História de amor
"Não desistam": casal de 78 anos conheceu-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois
Mais Lidas
Liga
Gil Vicente encaminha a venda de Pablo Felipe para o West Ham
maisfutebol
Famosos
Astrólogo Paulo Cardoso revela as previsões para 2026
selfie
Internacional
«Mourinho fez Cristiano Ronaldo chorar no balneário»
maisfutebol
Famosos
Ela nem sonha! Liliana sofre duro golpe fora de "Secret Story": "Infelizmente, a maldade corre nas veias"
selfie
Ruy de carvalho
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente
Liliana
Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»