Leve, potente e sem fios: este é o aspirador que facilita a limpeza diária

O VACTechPro é atualmente o aspirador com escova mais vendido da Amazon e os números ajudam a explicar porquê. O preço baixou de 159,87€ para menos de 100€, graças a um desconto de 45%, e o modelo soma uma avaliação média de 4,4 estrelas, baseada em mais de 3.400 opiniões. Só no último mês registou mais de 7.000 compras, tornando-se uma das opções mais procuradas por quem procura um aspirador sem fio potente sem investir centenas de euros.

Trata-se de um aspirador vertical sem fio 6 em 1, pensado para a limpeza diária da casa. Funciona bem em chão duro, tapetes e carpetes, sendo frequentemente referido como uma boa escolha para quem tem animais de estimação. A potência de sucção pode atingir 35.000 Pa, permitindo recolher desde pó fino a resíduos maiores, como areia ou ração.

A autonomia varia consoante o modo de utilização: até 35 minutos em modo ECO e cerca de 18 minutos em modo MAX. A bateria é removível, o que facilita o carregamento, e o sistema de filtragem HEPA lavável retém 99,97% das partículas microscópicas, contribuindo para um ar mais limpo dentro de casa.

Nas avaliações, surgem várias comparações diretas com aspiradores Dyson. Um utilizador conta que estava a pensar comprar um Dyson V8 Advanced, mas acabou por escolher este modelo e ficou “muito surpreendido pela positiva”, referindo que o desempenho é excelente tanto no modo normal como no turbo. Outro comentário afirma claramente que “não é necessário um Dyson”, explicando que já experimentou modelos da marca e que este “não fica nada atrás, pesa metade e manuseia-se muito melhor”.

O design leve facilita a utilização no dia a dia, desde o chão até zonas mais altas. A escova principal integra luz LED verde, que ajuda a identificar sujidade que normalmente passa despercebida, e a escova em V foi concebida para reduzir o emaranhamento de cabelos e pelos.

Há ainda quem tenha substituído diretamente um Dyson por este aspirador e destaque que “aspira super bem, não pesa nada e traz todos os acessórios”. Um utilizador resume a experiência dizendo que, por cerca de 80 euros, conseguiu um resultado semelhante ao de um aspirador que poderia custar 400 euros. Apesar de algumas opiniões referirem que a autonomia diminui no modo máximo, a maioria considera que o desempenho é mais do que suficiente para a limpeza diária da casa.

