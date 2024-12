Leve, resistente e completa: esta pulseira inteligente está a 38€

A Xiaomi Smart Band 9 está a conquistar milhares de utilizadores na Amazon com uma combinação perfeita de funcionalidades e preço acessível. Com um ecrã AMOLED brilhante, monitorização contínua de ritmo cardíaco, oxigénio no sangue e stress, esta pulseira inteligente destaca-se ainda pela sua resistência à água e autonomia impressionante - até duas semanas com uma única carga. Tão leve que os utilizadores se esquecem que a têm no pulso, inclui ainda vários modos de treino e está disponível por apenas 38,82€, menos 5% que o preço habitual.