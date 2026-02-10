Facebook Instagram

Lidl Alverca

1ª Companhia
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
1ª Companhia
Poderosos! Recrutas olham-se ao espelho e exibem os corpos em cuecas num momento épico
1ª Companhia
Comandante deixa todos boquiabertos ao disparar em todas as direções. Nem este instrutor se livrou da reprimenda
1ª Companhia
Instrutor Marques implacável com Noélia: «Fala muito e faz pouco»
Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Saiba onde fica
Forno
É por isto que devemos colocar folhas de louro dentro do forno
Saude
Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento
Novidades
Esqueçam a Smeg: os eletrodomésticos mais estilosos estão no Aldi
Rio atmosférico
Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"
Casas
Aos 56 anos, não conseguia pagar renda e construiu esta pequena e fascinante casa
Bruno Marques
Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar
FC Porto
Crítica, ironia e apoio: Francisco Moura muito visado nas redes sociais após o penálti no clássico
Jose Carlos Pereira
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Rio Atmosférico Portugal
Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"
