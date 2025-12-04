Facebook
LIDL - Camisola Interior Térmica para Senhora/ Homem
Há 1h e 10min
00:02:14
Dois às 10
Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»
tvi
00:07:04
Secret Story
Depois da situação de Bruna, Liliana é frontal com Inês: «Eu acho que vocês estão a exagerar muito»
tvi
00:00:51
Secret Story
«Têm dois filhos». Concorrente acerta em cheio no segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:03:17
Secret Story
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
tvi
Natal
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos
Seguranca
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Tragédia
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Dicas
O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade
Dois às 10
Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»
tvi
Liga Campeões
UEFA pune Benfica e águias são impedidas de ter adeptos contra a Juventus
maisfutebol
FC Porto
Atenção, FC Porto: Anselmi está perto de assumir tradicional equipa argentina
maisfutebol
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
E-redes
Novos cortes de luz no domingo: há um novo concelho na lista
away
Maria Cerqueira Gomes
Maria Cerqueira Gomes antecipa a cor tendência de 2027 e leva-nos à Parfois
versa