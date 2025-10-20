Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
LIDL - Secador Elétrico para Sapatos
Hoje às 15:05
00:03:04
Secret Story
«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu
tvi
00:04:53
Secret Story
Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»
tvi
00:03:58
Secret Story
«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado
tvi
00:02:33
Secret Story
Não perca a decisão da Voz sobre toda a polémica com Vera. Todos os detalhes aqui
tvi
Saúde
Comer só três grandes refeições ou várias pequenas ao longo dia: qual a solução mais saudável?
Lidl
Lidl vai ter à venda o secador de sapatos que vai salvar o nosso calçado em dias de chuva
Tragédia
Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra
Psicologia
Tem tendência a ajudar os empregados de restaurante a recolher os pratos? Saiba o que isso diz sobre si, segundo a psicologia
José Manuel Anes
José Manuel Anes esfaqueado em casa. A suspeita, "alegadamente uma filha", está em "paradeiro por apurar"
cnn
Influencer
Influencer morre após dar à luz devido a «complicação extremamente rara»
Famosos
Após agressão a Dylan, família de Vera quebra o silêncio!
selfie
Famosos
Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!
selfie
Saúde
Antes de um enfarte ou AVC, o corpo avisa - e estes são os sinais que quase todos ignoram
cnn
Tragédia
Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra