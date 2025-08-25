Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Limonada
Ontem às 14:32
Mais Vistos
00:01:35
Big Brother
Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»
tvi
00:01:06
Big Brother
Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»
tvi
00:03:43
Big Brother
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
tvi
00:01:32
Big Brother
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente
tvi
Destaques IOL
Air fryer
As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim
Batata doce
Batata-doce crocante na air fryer: a receita viral que todos estão a experimentar
Air Fryer
É seguro usar papel de alumínio na air fryer?
Praias do Algarve
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"
Mais Lidas
Katia Aveiro
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
Big Brother
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
tvi
Violência doméstica
Bombeiro voluntário agride brutalmente a mulher em frente ao filho de nove anos na Madeira
cnn
Iris soares
“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer
Duna de areia
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos
Famosos
Após acidente mortal, "A Pipoca Mais Doce" recebe notícia chocante: "Muita força à família e um beijinho aos filhos"
selfie