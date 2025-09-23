Facebook Instagram

Limpa Vidros - Mercadona

Hoje às 16:41
Mais Vistos
00:02:58
Secret Story
«Como mulher e mãe magoa-me muito... estou mesmo desiludida»: Fábio desolado com raspanete de Vera
tvi
00:02:15
O Arquiteto
Elsa Medeiros descobre o impensável no escritório de Tomé Serpa
tvi
00:01:21
Dois às 10
Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto
tvi
00:02:04
Secret Story
Liliana com ciúmes de Fábio e Vera
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menino de 5 anos morreu dentro de equipamento hospitalar que explodiu quando fazia um tratamento. Pais pedem 100 milhões em indemnização
Receitas
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Continente
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas
Embarcação
Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo
Mais Lidas
Euromilhões
Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira
cnn
Famosos
Sim, este homem é Rui Ribeiro: veja como o galã de "Secret Story" era muito diferente antes do reality show da TVI!
selfie
Dois às 10
O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro
tvi
MF Mundo
Casa de Roberto Martínez em Cascais assaltada
maisfutebol
Claudia Cardinale
Morreu a atriz Claudia Cardinale
cnn
Historias de amor
Apaixonei-me por uma colega de trabalho e deixei o meu marido: “A primeira vez que nos envolvemos foi tudo diferente”