Limpar a casa nunca foi tão simples com este robot. E agora está com desconto de 60%

O LEFANT M210 Pro pode ser programado para começar a limpeza a qualquer hora do dia, mesmo quando a casa está vazia. Através da aplicação, é possível definir horários, escolher o modo de limpeza e até controlar o percurso do robot. Além disso, é compatível com assistentes como a Alexa, Google Assistant e Siri, o que torna todo o processo ainda mais simples. Ideal para quem quer chegar a casa e encontrá-la limpa — sem levantar um dedo.