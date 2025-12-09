Facebook
Há 2 min
00:01:57
Secret Story
Leandro 'faz das suas', é repreendido pela Voz, mas é Pedro quem paga as favas
tvi
00:02:46
Secret Story
«Quiseste fazer o teu show!»: Leandro confronta Liliana com um soutien seu a pingar e a discussão estala
tvi
00:01:05
Secret Story
Última Hora! Nuno Eiró faz ligação inesperada à casa por causa de uma discussão
tvi
00:02:05
Secret Story
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
tvi
Saude
Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa
IKEA
São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias
Animais
A rotina matinal desta casa de sonho deslumbrou mais de um milhão de pessoas
Lojas
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Dois às 10
Nunca antes se viu em Portugal. Realiza-se à noite e pode tornar-se numa das experiências mais mágicas deste Natal
tvi
Dois às 10
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
tvi
Viticultura
O vinho que a Rússia tentou eliminar - e que a Ucrânia está a transformar em símbolo de liberdade
cnn
Historias de amor
Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»
Pobreza
"Encontrámos uma família que vivia apenas de cereais e arroz": num dos países mais ricos do mundo, um terço das crianças vive na pobreza
cnn