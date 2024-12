Limpeza com precisão laser: descobrimos a prenda ideal para este Natal

À procura do presente perfeito para quem não descansa enquanto não vê tudo impecável? O Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra é a resposta mais inteligente para transformar as rotinas de limpeza. Com tecnologia de navegação laser LDS e mapeamento 3D, este robot aspirador navega pela casa com uma precisão impressionante, desviando-se de obstáculos e garantindo que nenhum canto fica por limpar. A sua potência de sucção de 4000 Pa, combinada com um sistema de lavagem inteligente de três níveis, oferece uma limpeza profunda e eficaz em qualquer tipo de piso. Silencioso e com uma autonomia que permite limpar até 240 m² numa única carga, pode ser controlado por uma app intuitiva ou por comandos de voz através da Alexa e Google Assistant. Com mais de 3100 avaliações positivas, este robot tem surpreendido os utilizadores não só pela sua eficiência, mas também pela capacidade de tornar a manutenção diária da casa numa tarefa verdadeiramente automática.