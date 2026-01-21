Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Lolita Gonzalez Flores
Há 1h e 32min
Mais Vistos
00:02:45
Dois às 10
Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”
tvi
00:01:55
1ª Companhia
Falta de ar: Andrea sente-se mal em exercício matinal
tvi
00:04:12
Dois às 10
Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento
tvi
00:04:42
1ª Companhia
A lição de moral do instrutor que não deixou ninguém indiferente:«Injustiça»
tvi
Destaques IOL
Novidades
Esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro durante o fim de semana
Saude
Este hábito comum a meio da manhã está a ser desaconselhado por especialistas
Salário líquido 2026
Simulador de salário líquido 2026: Saiba quanto vai receber
Mercadona
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona