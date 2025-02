Luxo italiano para a pele: descobrimos um protetor solar com trufa branca que vale mesmo a pena

Um protetor solar que hidrata, ilumina e ainda tem trufa branca italiana na sua composição? Parece demasiado bom para ser verdade, mas este produto da d'Alba está a conquistar milhares de pessoas com a sua fórmula multifuncional.

A marca italiana d'Alba lançou um protetor solar tonificante que está a chamar a atenção pela sua fórmula premium com trufa branca de Piedmont. O produto, que custa 18 euros, destaca-se pela sua versatilidade: além de proteger do sol, funciona como base de maquilhagem e hidratante, oferecendo 30 horas de hidratação. Com uma classificação média de 4,5 estrelas na Amazon, os utilizadores elogiam principalmente a textura leve, a rápida absorção e o acabamento natural que deixa a pele luminosa sem ficar oleosa. É mais um sucesso da marca, que tem vindo a conquistar o mercado com produtos que combinam ingredientes premium e preços acessíveis.