Facebook Instagram

Lydia

Há 50 min
Mais Vistos
00:02:45
Dois às 10
Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”
tvi
00:02:13
1ª Companhia
Em lágrimas, Sara Santos faz partilha forte sobre momento difícil da sua vida
tvi
00:01:55
1ª Companhia
Falta de ar: Andrea sente-se mal em exercício matinal
tvi
00:04:12
Dois às 10
Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento
tvi
Destaques IOL
Novidades
Esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro durante o fim de semana
Saude
Este hábito comum a meio da manhã está a ser desaconselhado por especialistas
Salário líquido 2026
Simulador de salário líquido 2026: Saiba quanto vai receber
Mercadona
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona