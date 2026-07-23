Magikland: em Portugal cruza-se a magia da Disneyland com um parque aquático

Hoje às 12:58
Mais Vistos
Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»
00:11:19
Dois às 10
Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»
Inês Morais não cala revolta: «Mete-me muita raiva»: Diana Lopes concorda: «Lamentável e vergonhoso»
00:02:29
Big Brother
Inês Morais não cala revolta: «Mete-me muita raiva»: Diana Lopes concorda: «Lamentável e vergonhoso»
Mariana Sá ou Joaquim? Diana Lopes e Inês Morais posicionam-se de um dos lados. E não têm dúvidas
00:02:37
Big Brother
Mariana Sá ou Joaquim? Diana Lopes e Inês Morais posicionam-se de um dos lados. E não têm dúvidas
Boris vs Sara e Joaquim vs Sá: Especial de hoje marcado por dois ‘frente a frente’ imperdíveis
00:00:58
Big Brother
Boris vs Sara e Joaquim vs Sá: Especial de hoje marcado por dois ‘frente a frente’ imperdíveis
Destaques IOL
Sem orçamento para ir a Paris? Este parque português mistura Disneyland com piscinas
piscinas portugal
Sem orçamento para ir a Paris? Este parque português mistura Disneyland com piscinas
Aprenda a instalar prateleiras como um profissional
Como instalar prateleiras
Aprenda a instalar prateleiras como um profissional
Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais
telmo ferreira
Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais
Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais
telmo ferreira
Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais
Mais Lidas
Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada
Pragal
Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada
Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada
Pragal
Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada
Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas
Crime
Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas
A despedida do filho de Luís Represas que está a emocionar
A despedida do filho de Luís Represas que está a emocionar
Luís Represas deixou uma poderosa mensagem na última aparição que fez na TVI
Luís Represas deixou uma poderosa mensagem na última aparição que fez na TVI
Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas
Formentera
Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas