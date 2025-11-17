Mais de 900 pessoas compraram este aspirador de estofos no último mês (e está a 91€)

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador de estofos Rowenta Clean It está com um desconto significativo na Amazon, tendo passado de 163€ para 91€, o preço mais baixo de sempre. Este aparelho compacto de três quilos combina água, detergente e sucção potente (400W e 12,5 kPa) para remover manchas difíceis de sofás, carpetes, interiores de automóveis e tapetes. Com depósitos de 1,8 litros para água limpa e 1,5 litros para águas residuais, permite limpar grandes áreas sem interrupções, e inclui função de auto-limpeza. O modelo tem uma média de 4,4 estrelas em mais de 1230 avaliações na Amazon e foi comprado mais de 900 vezes só no último mês. Os utilizadores elogiam a sua eficácia em diferentes tipos de tecidos, destacando que deixa os estofos "como novos" e é especialmente útil para famílias com crianças e animais de estimação.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.