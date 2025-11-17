Facebook Instagram

Mais de 900 pessoas compraram este aspirador de estofos no último mês (e está a 91€)

Hoje às 13:34

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador de estofos Rowenta Clean It está com um desconto significativo na Amazon, tendo passado de 163€ para 91€, o preço mais baixo de sempre. Este aparelho compacto de três quilos combina água, detergente e sucção potente (400W e 12,5 kPa) para remover manchas difíceis de sofás, carpetes, interiores de automóveis e tapetes. Com depósitos de 1,8 litros para água limpa e 1,5 litros para águas residuais, permite limpar grandes áreas sem interrupções, e inclui função de auto-limpeza. O modelo tem uma média de 4,4 estrelas em mais de 1230 avaliações na Amazon e foi comprado mais de 900 vezes só no último mês. Os utilizadores elogiam a sua eficácia em diferentes tipos de tecidos, destacando que deixa os estofos "como novos" e é especialmente útil para famílias com crianças e animais de estimação.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:06:04
V+ Fama
David Fonseca "nega" ser pai do filho de Ana Sofia Martins. Piada de mau gosto?
tvi
00:01:41
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto
tvi
00:01:08
Secret Story
Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente»
tvi
00:07:35
Dois às 10
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Seleção
Confirmado: Portugal vai reinaugurar um dos estádios míticos do futebol
maisfutebol
Big Brother
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"
tvi
Futebol
Ao telemóvel e deitado no treino: imagens expõem treinador do Marinhense
maisfutebol
Ana Cristina
Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa
Dois às 10
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
tvi
Pingo Doce
Vinho com 90 pontos custava 16,99 euros no Pingo Doce e agora não chega a 5
versa