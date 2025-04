Mais espaço na mala com uma ajuda inesperada: este gadget faz mesmo a diferença

Pequena no tamanho, mas cheia de utilidade: esta mini bomba de ar recarregável surpreendeu pela facilidade com que enche e esvazia objetos volumosos — desde almofadas a colchões e até sacos de vácuo. Testámo-la numa mala de viagem média e conseguimos levar duas almofadas e roupa extra sem esforço. A bomba é leve, tem luz LED integrada, funciona com cinco boquilhas diferentes e carrega por USB-C. Para quem gosta de otimizar espaço, seja em casa ou em viagem, esta ferramenta é uma ajuda inesperada (e eficaz).