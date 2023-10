Maria Francisca Bragança casou-se. O casamento real em imagens

Ontem às 09:43

Maria Francisca de Bragança e Duarte Martins casaram-se no sábado, naquele que foi um dos enlaces do ano em Portugal. Mafra esteve em festa, a população teve direito a bolo e na transmissão televisiva, a cargo da TVI, puderam ver-se que chapéus há (ainda) muitos em Portugal e as grandes figuras da República quiseram também marcar presença.

Dois dias depois de celebrarem a Implantação da República, o casamento da monarquia lusa teve direito à presença de muitas figuras do regime republicano. A título pessoal, estiveram presentes Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Moedas, Miguel Albuquerque, Durão Barroso, Paulo Portas, Pedro Santana Lopes ou Pedro Passos Coelho.

Na transmissão televisiva a partir do Palácio Nacional de Mafra, os portugueses tiveram direito a uma verdadeira aula de história com os comentários habitualmente enriquecedores de Manuel Luís Goucha nestes eventos.

Dos detalhes do protocolo à revelação dos pormenores que fizeram parte da decoração e menu deste casamento real, a TVI foi satisfazendo a curiosidade dos portugueses.

A filha dos duques de Bragança, Duarte Pio e Isabel Herédia, protagonizou aquele que foi o casamento mais “real” desde o dos seus pais no Mosteiro dos Jerónimos, em 1995.

Vale a pena percorrer a galeria (acima) para ver os detalhes.

