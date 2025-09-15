Facebook Instagram

Marian Izaguirre

Hoje às 11:54
Mais Vistos
00:04:46
Dois às 10
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
tvi
00:02:10
Dois às 10
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
tvi
00:00:33
Dois às 10
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
tvi
00:01:27
Secret Story
«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta
tvi
Destaques IOL
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Mais Lidas
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Famosos
Após reality show da TVI, Jéssica Vieira reata relação com homem especial: "Estamos a criar a nossa ligação"
selfie
Famosos
Afonso Leitão e Catarina Miranda dão importante passo ao lado da família: veja a foto inédita!
selfie
Bruno Simão
Estreia do Secret Story: Este é o concorrente mais pesquisado no Google
Zara
De todas as calças da Zara, são estas que chamam a atenção das espanholas
versa
Big Brother
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez
tvi