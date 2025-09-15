Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Marian Izaguirre
Hoje às 11:54
Mais Vistos
00:04:46
Dois às 10
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
tvi
00:02:10
Dois às 10
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
tvi
00:00:33
Dois às 10
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
tvi
00:01:27
Secret Story
«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta
tvi
Destaques IOL
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Mais Lidas
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Famosos
Após reality show da TVI, Jéssica Vieira reata relação com homem especial: "Estamos a criar a nossa ligação"
selfie
Famosos
Afonso Leitão e Catarina Miranda dão importante passo ao lado da família: veja a foto inédita!
selfie
Bruno Simão
Estreia do Secret Story: Este é o concorrente mais pesquisado no Google
Zara
De todas as calças da Zara, são estas que chamam a atenção das espanholas
versa
Big Brother
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez
tvi