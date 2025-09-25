Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Mariló Monteiro
Há 2h e 17min
Mais Vistos
00:01:29
Dois às 10
Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»
tvi
00:06:37
Secret Story
Sandro perto de um segredo? «Acho que são os filhos...»
tvi
00:05:10
Secret Story
Dylan quer afastar-se de Vera? «Já percebi que alguma coisa não está bem»
tvi
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Histórias de amor
Estou à espera de bebé… e o pai é o meu cunhado: "não sei o que fazer"
Tasca
Esta tasca com preços de 10 euros é a preferida do chef Ljubomir
Receitas
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe
Corte de cabelo
Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono
Mais Lidas
Dois às 10
«Era uma questão de tempo...»: Famoso casal da televisão portuguesa prestes a anunciar separação?
tvi
Azeite
É o melhor azeite de Portugal e vende-se no supermercado
versa
Maria Branyas Moreira
Maria viveu 117 anos e era "uma exceção" que os cientistas queriam compreender. Pela primeira vez, foi possível separar a velhice da doença
cnn
Afonso Leitão
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»
Restaurante
No “maior achado do Porto” a comida parece saída da casa dos nossos avós
versa
Lefties
Parecem Massimo Dutti, mas são calças Lefties por menos de 16 euros
versa