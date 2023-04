Marina trocou marido pelo enteado, 15 anos mais novo

Há 3h e 39min

Uma influencer russa foi notícia em todo o mundo por viver uma história de amor insólita. Marina Balmasheva foi casada com um homem, que tinha já um filho, e que ela conheceu quando a criança tinha apenas sete anos. Acabou por apaixonar-se, mais tarde, pelo enteado, por quem deixou o marido.

Vladimir, 15 anos mais novo do que Marina, é agora pai de duas crianças com a ex-madrasta. Ela tem 38 anos e ele 23. Com o pai de Vladimir, Alexei, de 47 anos, a mulher tem cinco filhos adotivos, dos quais pouco fala. “Eles estão bem, é tudo o que é preciso saber”, disse ao Daily Mail.

Alexei, que está alegadamente a educar as crianças sozinho, acusa a ex-mulher de seduzir o seu filho depois de o jovem ter regressado da universidade. “Ela seduziu o meu filho. Ele não teve nenhuma namorada antes dela. Não tinham vergonha de fazer sexo enquanto eu estava em casa. Eu teria perdoado a traição dela, se não fosse o meu filho”, disse Alexei aos jornalistas, citado pelo Daily Mail. “Ela ia a correr do nosso quarto para a cama do meu filho quando eu estava a dormir. Depois, voltava e deitava-se na cama comigo como se nada tivesse acontecido”, recorda.

A influencer já fez saber que sustenta o segundo marido com o rendimento que obtém nas redes sociais. Só no Instagram soma mais de 600 mil seguidores. O casal acaba de receber o segundo filho.