Marque na agenda: a vila de Natal mais mágica do país regressa no final de novembro

Parágrafo para a galeria:

Perlim regressa a 28 de novembro com 20 dias de pura magia natalícia espalhados até 30 de dezembro. Este ano, o maior parque temático de Natal do país reserva surpresas especiais: um espetáculo com 220 drones que iluminam o céu todas as noites às 19:00, o Circo "Tradition" by Evolution Circus que conta a história de dois amigos com sonhos opostos, e a tradicional Pista de Gelo no coração da cidade. Com os duendes Perlim e Pim Pim como anfitriões, carrosséis, slides e um Mercado de Natal, há diversão garantida para toda a família.

Os bilhetes diários custam entre 7€ e 9€, e o parque funciona das 13:30 às 19:00 em dias selecionados. Crianças até aos 2 anos entram gratuitamente.