Facebook Instagram

Marque na agenda: a vila de Natal mais mágica do país regressa no final de novembro

Há 2h e 29min

Parágrafo para a galeria:

Perlim regressa a 28 de novembro com 20 dias de pura magia natalícia espalhados até 30 de dezembro. Este ano, o maior parque temático de Natal do país reserva surpresas especiais: um espetáculo com 220 drones que iluminam o céu todas as noites às 19:00, o Circo "Tradition" by Evolution Circus que conta a história de dois amigos com sonhos opostos, e a tradicional Pista de Gelo no coração da cidade. Com os duendes Perlim e Pim Pim como anfitriões, carrosséis, slides e um Mercado de Natal, há diversão garantida para toda a família.

Os bilhetes diários custam entre 7€ e 9€, e o parque funciona das 13:30 às 19:00 em dias selecionados. Crianças até aos 2 anos entram gratuitamente.

Mais Vistos
00:02:00
Secret Story
Já não conseguem resistir! Pedro Jorge e Marisa passam a manhã agarrados e quase à vista de todos
tvi
00:02:12
Secret Story
Dylan afirma que vai pagar mariscada aos colegas, mas que Marisa Susana fica de fora
tvi
00:01:07
Secret Story
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca
tvi
00:01:26
Cristiano Ronaldo
«Não me representa!»: comentador arrasa encontro de Ronaldo e Trump
maisfutebol
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Roma
Como descascar romãs: o truque que demora menos de 2 minutos
Polícia Judiciária
Detida a médica campeã das receitas de Ozempic para falsos diabéticos
cnn
Famosos
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"
selfie
Historias de amor
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Reino unido
Forças britânicas atingidas por lasers enquanto rastreavam navio espião russo
cnn
Taca de Portugal
Taça de Portugal: já são conhecidos os árbitros para os jogos dos grandes
maisfutebol