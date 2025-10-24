Facebook
Massa com carne picada
Hoje às 11:49
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
00:01:49
Secret Story
Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»
tvi
00:02:49
Secret Story
Inédito. Leandro recebe avião: «Até ao fim»
tvi
00:03:14
Secret Story
Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas
tvi
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Famosos
Arrepiante! Revelado o que o filho de Susana Gravato disse à PJ... e que o terá levado a matá-la!
selfie
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Fábio
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente
Cláudio Ramos
Cláudio Ramos faz revelação sobre a próxima gala do Secret Story: «Começa logo com...»
Liliana
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava
Dois às 10
«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos
tvi