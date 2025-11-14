Facebook Instagram

Massa com espinafres e queijo

Hoje às 16:06
Mais Vistos
00:05:04
Secret Story
Lágrimas, gritos e insultos: As imagens completas da discussão entre Liliana e Dylan
tvi
00:03:54
Secret Story
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
tvi
00:02:31
Secret Story
Tensão alta: Após confronto que quase corre mal, Dylan e Fábio trocam olhares provocatórios
tvi
00:05:03
Secret Story
Dylan faz duras acusações: «Lá fora, sempre que alguém se meter com ela, o Fábio vai...»
tvi
Destaques IOL
Secar roupa
Esqueça a máquina de secar: esta é forma mais barata de secar roupa em dias de chuva
Restaurantes lisboa
Aqui há festa e cores latinas: no prato e no ambiente. Fomos ao restaurante mais animado de Lisboa
Produtos
Esqueça os produtos caros: este creme é um clássico e o melhor para todo o tipo de pele, segundo farmacêutica
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Euromilhões
Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira
cnn
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas
Famosos
Vestidos de noivos, Cristina Ferreira e João Monteiro anunciam surpresa: "Um casamento para a vida"
selfie
Famosos
O véu da noiva, o bolo de casamento e o beijo! Só se fala no anúncio de Cristina Ferreira e João Monteiro
selfie
Escarigo
Homem de 72 anos desaparecido na última noite após ficar com carro atolado foi encontrado. Já tinha água pelos pés
cnn
Euromilhões
Euromilhões: a chave que vale 123 milhões de euros
maisfutebol