Facebook Instagram

Massa com queijo

Há 2h e 31min
Mais Vistos
00:06:59
Secret Story
Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava»
tvi
00:01:05
Secret Story
Última hora: Fábio pede Liliana em namoro. Será que o pedido foi aceite?
tvi
00:02:54
Secret Story
Meses depois, o anel é outro. Liliana foi pedida em namoro por Fábio com esta jóia
tvi
00:01:21
Secret Story
Voz reage ao pedido de namoro de Fábio a Liliana. E deixa palavras únicas
tvi
Destaques IOL
Duche
Dermatologistas alertam: guardar isto no duche pode causar infecções na pele
Perlim
Prepare-se para viver o Natal como nunca: Perlim volta a abrir daqui a dias
Receitas rápidas
Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador
Emagrecer
Nutricionista garante: com estes três hábitos é possível perder 4 kg em duas semanas
Mais Lidas
Benfica
Morreu Sérgio Caetano, líder dos Diabos Vermelhos, claque do Benfica
maisfutebol
Francesinha
“A melhor que já comi”: a francesinha que conquista portugueses e turistas está neste café
versa
Benfica
Mourinho: «Disse a alguns jogadores para não baterem à porta para saber por que não jogam»
maisfutebol
Benfica
«Sabia que o Rodrigo Rêgo não me ia trair. Não gosto de jogadores que me traem»
maisfutebol
Famosos
Insólito: Marcelo Rebelo de Sousa beija príncipe Alberto e abana princesa Charlene do Mónaco!
selfie
Iva Domingues
Sabia que esta apresentadora da TVI tem um cargo de direção num grande clube de futebol?