Massa com salmão
Hoje às 15:56
Secret Story
Norberto carrega no botão dos segredos! Mas algo inédito aconteceu e envolve a VOZ
Secret Story
A ferver: Diogo tira a roupa, faz strip a Ariana e a namorada assiste a tudo
Secret Story
Diogo pondera desistir? Namorada fica em choque com revelação dramática
Secret Story
Tudo em pratos limpos: Hugo e Sara fazem as pazes
Saude
“O envelhecimento está relacionado com este nutriente”: especialista alerta para sinais que passam despercebidos
Saude
Esqueça as caminhadas: este é o exercício que vai ajudar a melhorar a circulação
Segurança
Evite imprimir comprovativos nos multibancos: especialistas alertam para risco de fraude
Novidades
Alternativa mais barata à IKEA? Aldi tem um organizador de sapatos por menos de 20 euros
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
Maria Botelho Moniz
Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
Carina Ferreira
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»
Vânia Sá
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»
Aviso ipma
IPMA agrava nível de aviso para estes dois distritos portugueses
