Massa cremosa
Há 1h e 57min
00:06:55
Big Brother
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
tvi
00:04:27
Big Brother
Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas
tvi
00:06:20
Dois às 10
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
tvi
00:04:11
Big Brother
«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage
tvi
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Bananas
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias
Tragédia
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos
Limpezas
Se colocar sal grosso todas as noites na sanita, é isto que vai acontecer
Ranking UEFA
Benfica e Sp. Braga valem grande salto: como está Portugal no ranking UEFA
maisfutebol
Transferências
Benfica: Florentino fechado no Burnley por empréstimo com compra obrigatória
maisfutebol
Big Brother
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão
tvi
Agitação marítima
O mar entrou pelo areal adentro e a força da água puxou pessoas para dentro do mar - os nadadores-salvadores sprintaram, chegaram a tempo
cnn
Seleção
Seleção: Roberto Martínez convoca 23 jogadores
maisfutebol
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal