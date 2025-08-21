Facebook
Massa gratinada com brócolos
Há 2h e 20min
00:01:53
Big Brother
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
00:03:18
Big Brother
Catarina Miranda atira-se a Afonso mas volta a levar nega: «Não te estiques com essas palmadas»
00:01:42
Big Brother
«Enquanto não te tocar na jiboia...»: Miranda apalpa Afonso por todo o lado
00:03:41
Big Brother
Kina vence a prova do peixinho dourado e a reação é hilariante
Luz para substituir triângulo
Espanha acaba com os triângulos por serem perigosos. Condutores passam a ser obrigados a ter isto
Rapto
Vídeo mostra momento aterrador em que uma mãe impede homem de raptar o seu bebé
Fascite
“Doença do chinelo”: médico explica os riscos de andar de chinelos no verão
Casca do figo faz bem
Ainda abre os figos para comer só o interior e deita fora a casca? Está a fazer um disparate
Preços
A Rússia está com problemas de combustível e em algumas zonas até já se recuperam práticas da era soviética
Aeroporto Humberto Delgado
Incêndio em fritadeira obrigou a evacuar zona das partidas do aeroporto de Lisboa
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Coreia do Norte
Descoberta base secreta da Coreia do Norte que representa "potencial ameaça nuclear" para os EUA
Big Brother
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos
Futebol Feminino
Batido recorde de ex-Sporting de maior transferência
