Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Matilde Neiva
Mafalda Mourão
Há 3h e 47min
Mais Vistos
00:01:52
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta notícias sobre casamento de Francisco Monteiro
00:03:04
Big Brother
De chorar a rir. Pedro Fonseca protagoniza momento hilariante a farmar aura
00:06:07
Big Brother
Zaza coloca em cima da mesa a possibilidade de desistir: «Não posso proteger uma pessoa que não está aqui dentro»
00:10:22
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta polémica relacionada com a namorada de Francisco Monteiro
Destaques IOL
Lili Caneças
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
Veneza
Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza
Georgina Rodríguez
O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem
Queda de helicóptero
Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]
Mais Lidas
Preço dos combustíveis
Vem aí uma forte subida do preço dos combustíveis já na próxima semana: eis o que pode esperar
Preço dos combustíveis
Vem aí uma forte subida do preço dos combustíveis já na próxima semana: eis o que pode esperar
Volta
Volta chega a render "40 euros por dia". Há sem abrigo a recusar trabalho e a reincidir na toxicopendência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Muito se tem falado da popularidade no BB All Stars e já saiu o ranking novo: Descubra se Helena Isabel foi destronada
Big Brother
Afinal, o que aconteceu entre Miguel Vicente e Érica Silva fora da casa? Toda a verdade exposta
Big Brother
Polémica finalista do Secret Story a caminho do BB All Stars? «Uma chamada inesperada»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Sacos de papel
Nunca mais deite fora os sacos de papel. Esta transformação vai mudar o seu roupeiro
Segurança no reality show
Quase perdeu a vida e ficou sem uma perna. Ex-concorrente de reality show exige indemnização de 86 milhões de euros após acidente brutal
WhatsApp clonado
Tem um iPhone? Um simples erro pode permitir que o seu WhatsApp seja clonado sem clicar em nada
Mercadona
O cabelo pintado está a ficar baço? Este produto da Mercadona reaviva a cor em poucos minutos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Bartina Koeman
Mulher de ex-Benfica morre após 16 anos a lutar contra um cancro
Georgina Rodríguez
O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem
Veneza
Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza
Associação Empresarial de Braga
Sustentabilidade deixa de ser uma palavra abstrata para as PME de Braga
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Hailey Bieber
Até Hailey Bieber usa: as mini escovas de dentes que resolvem qualquer refeição fora de casa
Mafalda Castro
Mafalda Castro abriu as portas de casa e nós não conseguimos parar de olhar para este pormenor da cozinha
Blaya Rodrigues
Todos falam dos naperons no vestido de noiva de Blaya. Mas quase ninguém reparou no detalhe secreto que é o sonho de qualquer mulher
Adidas Grand Court
Estes adidas Grand Court custam 35€ na Amazon, quase metade do preço na loja da marca
Casas Modulares
Casas modulares na Amazon: preços a partir de 6.686,72€ com cozinha e casa de banho
Power bank INIU
Minúscula, leve e disponível em 6 cores: esta power bank está a conquistar a Amazon
Emprego
Portugal e Europa falam em reindustrialização. O que isso exige das PME's industriais
TikTok
O queijo que voltou a ser viral no TikTok tem 12 g de proteína: 5 formas de o comer
Letícia Vaz
Aos 17 anos, vendia roupa para pagar a faculdade. Hoje tem um império milionário com IA e ajuda pessoas a terem sucesso
Queda de helicóptero
Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]
Iluminação
Transforme divisões com iluminação inteligente
Meghan Markle
Contactos pessoais expostos e filhos obrigados a mudar de escola: Regresso de Meghan e Harry ao Reino Unido envolto em novas polémicas
Lili Caneças
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
SNS 24 burla
Cuidado com esta mensagem do SNS: é burla e já fez várias vítimas em Portugal
Limpa Juntas e Cimento
«Parece que pintei a casa de banho». Continente tem dois produtos que deixam as juntas dos azulejos como novas
TVI PASS
TVI Pass está a oferecer convites duplos para a antestreia de "Natal Amargo" em Lisboa e no Porto
TVI PASS
TVI Pass está a oferecer bilhetes para a comédia "Pizza Man" no Porto
Rita Pereira
Na reta final do verão, Rita Pereira viaja até um dos destinos preferidos dos portugueses e mostra "recanto" que muitos turistas desconhecem
Tendência TikTok
Ficou viral o produto português que antes era ignorado lá fora. Até o The Guardian já deu destaque ao fenómeno
Salma Hayek
Como nunca antes a viu: famosa atriz celebra 60.º aniversário com fotos completamente nua
Georgina Rodríguez
O top de Georgina Rodríguez de que todos falam afinal é um sutiã e custa menos de 40 euros
Claudia Tacoronte
Estudante de 21 anos inscreveu-se num intercâmbio internacional na universidade. Mas o impensável aconteceu e acabou morta
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo tem um segredo na dieta que nada tem a ver com jejum ou restrições: e 90% das pessoas falham nisto
Segurança
Colares da moda continuam a ser considerados perigosos, avisam especialistas
Diogo Valsassina
Imagens do acidente que envolveu ator português estão a impressionar nas redes sociais
Mercadona
Acabaram as viagens a Espanha: Mercadona chega finalmente a uma das regiões onde tem mais fãs
Meghan Markle
No meio da polémica do regresso ao Reino Unido, Meghan Markle mostra o lado mais íntimo da relação com Harry [Vídeo]
Viagem a Portugal
“Teria feito tudo diferente”: estrangeiros revelam os erros que cometeram numa viagem a Portugal
Últimas
VSR
"Incrível para as crianças, para as famílias e para os serviços de saúde". O que trouxe de tão bom a imunização contra o VSR?
Dois às 10
«Nunca mais se tinha visto uma imagem»: Cristina Ferreira reage à nova fotografia de Renato Seabra
Famosos
"Se ele desapareceu sem explicação, deves procurá-lo uma última vez?", por psicóloga Vera de Melo
PSP
Russo procurado há 13 anos por ataque a tiro aterra em Lisboa num voo vindo de Israel. Identidade falsa não enganou PSP
Luís Neves
Chega insiste e vai apresentar terceiro requerimento para inquérito a Luís Neves
Sintra
Peninha vai ser restaurada e haverá mais 20 mil árvores em Sintra até ao fim do ano
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
FC Porto
FC Porto prepara clássico com oito baixas e «reforços» da equipa B
Luís Neves
PS vai votar contra comissão de inquérito a Luís Neves proposta pelo JPP
Chega
Chega vai apresentar terceiro pedido para comissão de inquérito a Luís Neves
Famosos
José Castelo Branco em gala internacional marcada por prémio contra a violência doméstica
Peter Max
Morreu Peter Max, pioneiro da arte psicadélica e criador do primeiro logótipo da MTV
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
História
"A nossa casa era tão pequena que dormíamos todos no mesmo quarto": a história do ex-jogador do Sporting
Famosos
Encontrou um homem morto, com os olhos vendados e chamou a polícia: só depois terá percebido que era o próprio pai
Big Brother
Érica não foi a única mulher conhecida do público com quem Miguel Vicente esteve na madeira. E há registos
Milan
Capello fez pergunta em direto a Amorim: «Não sabem defender»
Mercadona
Helena Coelho tinha razão? Comprei o popular ambientador da Mercadona e também fiquei "chocada"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Vem aí «A Madrasta». Maldade de Francisca não tem fim e desta vez o alvo é João Maria
FC Porto
Pablo Rosario: «A fasquia está sempre alta. O FC Porto é o maior clube de Portugal»
Demissão
Primeiro-ministro da Suécia pede demissão
Nigéria
48 mortos e cerca de 100 hospitalizados após consumirem bebida suspeita na Nigéria
Greve outubro
easyJet marca duas greves diferentes para outubro e dezembro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Marcia Soares assinala regresso e assume: "Custou mais do que o primeiro"
Dois às 10
Durante muito tempo, esta atriz portuguesa guardou a identidade do pai da filha. Agora, assume romance ao lado do namorado
José Sócrates
"Não somos visita de casa. Não tenho nada contra ele": Mário Lino e Teixeira dos Santos descrevem em tribunal relação com Sócrates
Easyjet
Tem bilhetes? easyJet marca duas greves diferentes para outubro e dezembro
GNR
Detenções de estrangeiros disparam: GNR já fez mais este ano do que em todo o ano passado
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Combustíveis
Já abasteceu? Prepara-se para nova subida no preço do combustíveis
Estados unidos
Há um documento "inaceitável" com 21 exigências que Trump fez ao Brasil para tirar as sanções
Rio Sado
Rio Sado. Planície e serra em reserva natural
Sacos de papel
Nunca mais deite fora os sacos de papel. Esta transformação vai mudar o seu roupeiro
Famosos
Oiça em primeira mão um excerto da música de Catarina Miranda: "Tem de passar pelo teste"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Leixoes
VÍDEO: claque do Leixões surpreende treinador com apoio à porta de casa
Dois às 10
A lutar contra um cancro, Catarina foi vítima de roubo de identidade: «Levantou o dinheiro todo que eu tinha na conta»
Segurança no reality show
Quase perdeu a vida e ficou sem uma perna. Ex-concorrente de reality show exige indemnização de 86 milhões de euros após acidente brutal
Classico
Sondagem: quem está em melhor posição para vencer o FC Porto-Benfica?
Rei Carlos III
Carlos III encontra-se com líderes da IA para garantir que a humanidade não "perde o controlo do seu destino"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Rio Tejo
"A maior operação mundial de embarcações elétricas com este tipo de carga": Lisboa estreia frota de dez ferries elétricos no Tejo
Marcelo Rebelo de Sousa
Personalidade do Ano 2025: Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o prémio da imprensa estrangeira
Big Brother
Polémica finalista do Secret Story a caminho do BB All Stars? «Uma chamada inesperada»
Polónia
Polónia suspende operações em dois aeroportos após ataques russos perto da fronteira
Enquanto durar, este desconto nos adidas Grand Court não se repete
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
A Amazon parece ter-se esquecido de atualizar o preço destes Adidas
WhatsApp clonado
Tem um iPhone? Um simples erro pode permitir que o seu WhatsApp seja clonado sem clicar em nada
Famosos
Reconciliados? Paolla Oliveira e Diogo Nogueira protagonizam inusitado vídeo!
Tempestades
Bruxelas propõe mais 261 milhões de euros para Portugal após tempestades
Ele tem 63 anos, ela 33. O amor de um galã polémico, que já conquistou duas das mulheres mais famosas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Governo
"Vamos a caminho do quarto superávite consecutivo". Montenegro garante contas equilibradas antes de nova descida do IRS
Canadá
Canadá "acolhe com satisfação" a ambição da UE de se tornar "membro-associado" e deixa um recado a Trump: "Não procuramos o poder para dominar os outros"
Mercadona
O cabelo pintado está a ficar baço? Este produto da Mercadona reaviva a cor em poucos minutos
Benfica
Benfica encaminha a renovação de contrato de Prestianni
Matilde Neiva
Matilde Neiva e irmã gémea passam das bancadas do Mundial para projeto de Georgina Rodríguez
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT