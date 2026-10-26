Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Matilde Reymão de férias em Menorca
Mafalda Mourão
Há 2 min
Mais Vistos
00:11:24
Big Brother
Reviravolta inesperada: Helena Isabel rouba a liderança a esta concorrente e ainda lhe oferece uma nomeação direta
00:06:29
Big Brother
De mãos na cabeça: Decisão de Jéssica deixa a casa em choque. E a reação de Francisco não passou despercebida
00:04:05
Big Brother
Francisco Monteiro quebra o silêncio e acusa Catarina Miranda de incoerência: «Ela dizia que…»
00:05:53
Big Brother
«Eu acho que o Francisco não gosta dele»: Hélder acusa Francisco Monteiro de ser mal resolvido e o confronto dispara entre eles
Destaques IOL
Georgina Rodríguez
Georgina Rodriguez mostra foto privada e antiga de Cristiano Ronaldo. E a reação da filha ao reconhecer o pai é amorosa
Lidl Natal
Do bacalhau ao bolo rainha, o Lidl já revelou as novidades para o Natal (e há um Cheesecake de Pistácio)
Fim de semana
Fim de semana de preços loucos no Continente: preços dos brinquedos e livros vão cair a pique
Thomas Markle
Novo escândalo sexual assombra a realeza britânica: Pai de Meghan Markle é acusado de posse de pornografia infantil pelo próprio filho
Mais Lidas
«Estou em choque»: aos 46 anos, morreu famoso ator muito acarinhado pelo público
Cortinas
Cortinas estilo hotel por 9.99 euros: o LIDL tem um conjunto de duas peças para a sala
Big Brother
Maria Botelho Moniz revela problema de saúde na gala do Big Brother: «Estou com aquilo que se chama...»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Sporting a nove do líder: última vez foi com Amorim e acabou mal
Pedro Abrunhosa
Nesta tasca portuense podes encontrar o melhor da cozinha tradicional portuguesa ou Pedro Abrunhosa à mesa
Made In
Fábio Carvalho: «Chegava a casa das discotecas e começava a chorar»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Tumor cerebral
Ficou viúva aos 31 anos e tomou uma decisão que mudou drasticamente a sua vida. Dez anos depois, atriz está de regresso à ficção da TVI
Gravidez
"O avô no Céu vai festejar": Após perder o pai, famoso português anuncia que vai ser pai pela terceira vez (Vídeo)
Lula
Lula da Silva consegue reviravolta histórica e é reeleito Presidente do Brasil
Manequim Ufesa
De 100 para 45 euros? Com este manequim da Amazon vai ter sempre roupa seca e passada
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Aquecedor compacto
Aquecer uma divisão por menos de 25 euros: o aquecedor que muita gente já conhece está em promoção
Salmão no forno
Sem tempo e paciência para cozinhar? Esta receita de salmão no forno vai poupar-lhe horas na cozinha e é deliciosa
BizPliz
Neste portal de emprego há oportunidades em call center, apoio ao cliente ou comércio com salários até 1500 euros
Depressão
"Ainda não morri": Afastada dos holofotes e a lutar contra depressão, Florbela Queiroz faz desabafo preocupante
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cirurgia à anca
Internado no hospital, ex-Benfica surpreende ao contar que foi submetido a cirurgia
AEMINHO
Defesa e inovação juntam Portugal e Finlândia em Guimarães. AEMinho convida empresas para jantar-debate
Bruna Gomes
Depois da separação mediática, ex-namorado de Bruna Gomes casa-se com outra famosa
Decoração outono 2026
Esta loja de móveis e decoração tem preços baixos e uma coleção irresistível. E não é a IKEA
Rute Cardoso
Rute Cardoso emociona ao recordar o dia que mudou a sua vida com Diogo Jota
Comprar casa
Vai comprar casa? 7 pontos que deve verificar antes de decidir
Thomas Markle
Novo escândalo sexual assombra a realeza britânica: Pai de Meghan Markle é acusado de posse de pornografia infantil pelo próprio filho
Fim de semana
Fim de semana de preços loucos no Continente: preços dos brinquedos e livros vão cair a pique
Georgina Rodríguez
Georgina Rodriguez mostra foto privada e antiga de Cristiano Ronaldo. E a reação da filha ao reconhecer o pai é amorosa
Lidl Natal
Do bacalhau ao bolo rainha, o Lidl já revelou as novidades para o Natal (e há um Cheesecake de Pistácio)
Pão de abóbora
Com poucos ingredientes e sem complicações: Este pão caseiro de abóbora é a receita de eleição deste outono
Nélson Pereira
Marcou a história do Sporting e hoje "faz história" na Seleção: contamos-lhe o que é feito de Nélson Pereira e abrimos o jogo sobre a sua vida privada
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo deixa mensagem enigmática que está a agitar os fãs. Mas afinal, o que significa?
Espaços de trabalho
5 dicas para criar espaços de trabalho que estimulem a criatividade e a inovação nas empresas
Violência sexual online
Violência sexual online na infância tem impacto na vida adulta de 85% dos sobreviventes, diz estudo
Jornalista TVI
Reconhece esta menina? Jornalista da TVI abre o álbum de fotografias e mostra "tesourinho" da infância ao lado do irmão, que também é famoso
Universidade de Coimbra
Nova proteína que pode ajudar a combater o cancro e o envelhecimento é descoberta pela Universidade de Coimbra
Bárbara Bandeira
No dia em que Sara Carreira faria 27 anos, Bárbara Bandeira partilha vídeo arrepiante da filha de Tony Carreira
Chinelos de reflexologia
A América rendeu-se aos chinelos de reflexologia que podem ajudar quem tem fascite plantar
Medicamentos obesidade
Medicamentos para emagrecer: estado vai comparticipar 15%, mas há regras para ter acesso
Pedro Bianchi Prata
Em partilha única, noivo de Maria Botelho Moniz revela pedido comovente que o filho Vicente lhe fez: "Agora tenho mais um motivo para continuar"
Apresentadora
"Faz inveja a muitas jovens". Aos 55 anos, apresentadora rebenta termómetros ao posar em biquíni reduzido: e nós descobrimos o segredo por trás da boa forma
Dois às 10
Setembro foi em grande! TVI conquista o digital e bate recordes
Secador de sapatos
Lidl volta a ter o secador que salva ténis, sapatos e chuteiras da humidade e mau cheiro
Mansão
Paredes almofadadas e uma casa de banho privativa: Georgina Rodríguez abre as portas do quarto das filhas e o luxo chama à atenção (Fotos)
Saude
Usa uma garrafa de água reutilizável todos os dias? Este hábito pode estar a pôr a sua saúde em risco
Nuno Markl
Nuno Markl abre as portas de casa e recorda a vida antes dos AVC com reflexão comovente: "A memória está a esfumar-se"
Pipoca Mais Doce
Recém-separada, A Pipoca Mais Doce leva a vida amorosa para o palco e a "farpa" que deixa ao ex já está a gerar polémica
Últimas
Combustíveis
Galp aumenta em 25% previsão de resultados para 2026 e aponta para cinco mil milhões de euros
Viktor Orbán
Trump quer Viktor Orbán como secretário-geral da ONU. China e Rússia terão apoiado a ideia
Tenis
Histórico: Henrique Rocha coloca Portugal com três tenistas no top-100 pela primeira vez
Famosos
Felipe Neto casa-se em cerimónia intimista... mas é o vestido da noiva que dá que falar
Margarida Corceiro
Alexander Blockx revela: foi ele quem pediu para conhecer Margarida Corceiro
Famosos
É esta a opinião de Manuel Luís Goucha sobre Catarina Miranda
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
«Se o Bruno se virou contra o Carrick, imaginem como são no balneário»
Amadeu Guerra
"Temos de amadurecer": PGR desafia Parlamento a rever lei das manifestações e afasta recurso ao Constitucional
Tumor cerebral
Ficou viúva aos 31 anos e tomou uma decisão que mudou drasticamente a sua vida. Dez anos depois, atriz está de regresso à ficção da TVI
Dois às 10
Afonso Leitão surge na gala do Big Brother All Stars acompanhado por uma ex-concorrente
Lula da Silva
De engraxador de sapatos à presidência do Brasil: a história improvável de Lula da Silva
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Fernando Daniel e Sara Vidal já casaram? O vídeo deslumbrante que está a deixar o País rendido
Inteligência Artificial
Uma selfie pode ajudar a prever o risco de morte por cancro? Novo sistema de Inteligência Artificial pretende apoiar a medicina
Made In
VÍDEO: Mourinho não tira os olhos do banco do Barcelona
Barcelona
«Já avisei que vou papá-lo»: esta resposta de Lamine não envelheceu nada bem
Eric Bauza
Morreu a voz de Bugs Bunny e Daffy Duck. Ator tinha 46 anos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Uma dúvida central: os onzes prováveis para o Santa Clara-Benfica
Famosos
Liliana Almeida: "Sempre gostei de domingos. Mas há domingos que têm um sabor amargo. E hoje é um deles"
Dois às 10
Maria Botelho Moniz sofre contratempo antes da gala do Big Brother All Stars, mas não se deixou abalar: «É o que me está a acontecer»
Made In
Mourinho e a vitória no clássico: «Não jogamos uma m****?!»
Galp
Lucros da Galp disparam 68% para 682 milhões de euros no terceiro trimestre
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Escorregou e caiu com grande aparato. Este é o vídeo mais viral da rainha Letizia
Brasil
Seguro e Montenegro felicitam Lula pela reeleição e querem reforçar relações entre Portugal e Brasil
Irão
Mulheres aparecem sem véu numa feira de arte no Irão. Organizadores enfrentam processo judicial
Donald Trump
Trump tem um novo inimigo: o apresentador Bill Maher, a quem chama de "completo fracassado"
Lula da Silva
"Pela prosperidade e o desenvolvimento de todos": Montenegro felicita Lula pela reeleição e promete aprofundar parceria entre Portugal e Brasil
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Assalto a supermercado
Tentou assaltar supermercado com cuecas na cabeça e fugiu num carro funerário roubado
Lula da Silva
Seguro felicita Lula pela reeleição e defende reforço da cooperação entre Portugal e Brasil pela paz e direitos humanos
Singapura
Trocar o scroll pelos livros: Singapura aposta em recompensas monetárias para leitores. Mas há dúvidas sobre o resultado
Liga
Sporting a nove do líder: última vez foi com Amorim e acabou mal
Previsão do tempo
Verão de São Martinho antecipado: Portugal prepara-se para dias de sol e temperaturas acima da média
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Parlamento Europeu
Defendam-se. Mas não assim!
Famosos
"Big Brother": Catarina Miranda lança farpa que envolve Francisco Monteiro... e é aplaudida
Gravidez
"O avô no Céu vai festejar": Após perder o pai, famoso português anuncia que vai ser pai pela terceira vez (Vídeo)
Íman
O que diz a psicologia sobre quem coleciona ímanes no frigorífico
Brasil 2026
Tudo em 20 dias: como Lula derrotou Bolsonaro, bateu recordes e travou a onda de direita que estava a alinhar a América Latina com Trump
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lula
Lula da Silva consegue reviravolta histórica e é reeleito Presidente do Brasil
Internacional
City, Barça e Sporting já caíram: FC Porto... e Santa Clara entre os invictos na Europa
Dois às 10
Ex-concorrente do Big Brother anuncia que vai ser pai pela terceira vez: «Vamos ter mais um bebé»
Modalidades
VÍDEO: sofre lesão arrepiante e sai de maca na NBA
Vem aí em «Coração de Mãe»: O passado está bem vivo… Silvestre guarda um segredo que vai deixar a família em choque
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Maria Corina Machado
María Corina Machado regressa à Venezuela após dez meses de exílio e é recebida por mar de fiéis em cerimónia religiosa
Porto
Jovem suspeito de incentivar ataque à casa de Montenegro constituído arguido pela PSP
Made In
Fábio Carvalho: «Chegava a casa das discotecas e começava a chorar»
Elvis Presley
Herdeiros de Elvis Presley processam empresa de IA Anthropic por alegada utilização ilegal de 274 canções do artista
Lula da Silva
Lula da Silva é reeleito presidente do Brasil. Flávio Bolsonaro não aceita a derrota e garante solicitar o anulamento das eleições
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Habitação
Investimento do Governo na habitação cai 63,5% em 2027 com o fim do PRR: quebra será de 1.844 milhões de euros
Hoje vai ser notícia
Hoje vai ser notícia
Aborto
Passos Coelho alertou para aumento de aborto nas estrangeiras em Portugal. Está mesmo a aumentar?
Conhece a fachada de cor? Agora pode entrar: Assembleia da República abre portas no último sábado de cada mês
Passos Coelho
Passos à direita, Isaltino ao centro, Montenegro no meio
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais