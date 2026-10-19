Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Mauro Jesus com o seu cão
Há 2h e 33min
Mais Vistos
00:02:22
Big Brother
Expulsão: Estadia polémica, mas chegou ao fim. Este concorrente está fora da luta pela taça
00:04:23
Big Brother
O verniz estalou. Luís lança farpa a Afonso Leitão e Catarina Miranda tem reação explosiva
00:03:06
Big Brother
Catarina Miranda fica emocionada com presente especial e o momento é de ir às lágrimas
00:04:03
Big Brother
Nomeação direta: Saiba quem foi nomeado pelo Líder e a reviravolta acontece
Destaques IOL
Recrutamento Mercadona
Mercadona está a recrutar para nova loja: há vagas a tempo inteiro, só de meio dia e só para fins-de-semana
Manifestação habitação
"Uma geração inteira a trabalhar para não ter onde viver": famosa portuguesa aplaudida por se juntar aos protestos pela habitação
Bernardo Silva
Não foi só o nome que ele herdou do pai. Acabado de nascer, filho de Bernardo Silva surpreende com parecenças: "É literalmente um mini-Bernardo"
Mauro Jesus
Mauro Jesus está de luto. Filho de Jorge Jesus emociona com partilha arrepiante: "Continuo a não aceitar"
Mais Lidas
Morte inesperada. Ator de Anjo Selvagem «adoeceu subitamente e morreu»
Duques de Bragança
"Gato por lebre". Fundação de D. Duarte arrastada para batalha legal de 800 mil euros por causa de empreendimento de luxo
Metereologia
Trovoadas, chuva forte, granizo e rajadas até 90 km/h vão afetar estas regiões de Portugal Continental
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Mauro Jesus, filho de Jorge Jesus, lamenta morte: "Continuo a não aceitar"
Big Brother
Miguel Vicente fala pela primeira vez sobre o término com Bárbara Parada e surpreende: «Tinha-a prendido num curral»
Big Brother
Ninguém quis acreditar, mas esta concorrente foi expulsa pelos portugueses hoje
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Casa
Entrámos na casa deste apresentador da TVI e ficámos rendidos a este recanto. Mas há "um grande senão" que está a dar-lhe problemas
Luto
"Dor inimaginável e dilacerante": a partilha da apresentadora da TVI que atinge o coração de qualquer mãe
Skechers Graceful Get Connected
A metade do preço: os ténis Skechers mais vendidos da Amazon estão a 30 euros
Sopa da Emília
Marco Costa ensina a fazer a "Sopa da Emília": a receita ideal para pôr os miúdos a comer legumes e que esconde um segredo especial
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Camisola térmica
“Muito quentinha”: a camisola térmica mais vendida da Amazon custa 13€
Recrutamento Mercadona
Mercadona está a recrutar para nova loja: há vagas a tempo inteiro, só de meio dia e só para fins-de-semana
Cinto Tommy Hilfiger
“Voltava a comprá-lo sempre”: este cinto Tommy Hilfiger é de pele e agora custa 21€
Manifestação habitação
"Uma geração inteira a trabalhar para não ter onde viver": famosa portuguesa aplaudida por se juntar aos protestos pela habitação
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother All Stars
Opinião | Big Brother All Stars: Luís escapa, as plantas ficam e onde estão as verdadeiras estrelas?
Bernardo Silva
Não foi só o nome que ele herdou do pai. Acabado de nascer, filho de Bernardo Silva surpreende com parecenças: "É literalmente um mini-Bernardo"
Mauro Jesus
Mauro Jesus está de luto. Filho de Jorge Jesus emociona com partilha arrepiante: "Continuo a não aceitar"
Desumidificador Cecotec
Bolor e cheiro a mofo? Este desumidificador consome pouco e custa 43 euros na Amazon
Receita ao forno
Arroz de forno com bacon e farinheira: a receita que leva poucos ingredientes e fica irresistível
Aspirador VACTechPro
“Dyson quem?” Há quem pergunte isto depois de comprar este aspirador de 91€
Casaco Helly Hansen
Para enfrentar o inverno em Portugal: este casaco Helly Hansen custa agora 93€
ReHub
SNS tem mais uma plataforma de reabilitação digital ao serviço dos doentes
Violência psicológica
Profissionais de saúde denunciam violência psicológica no local de trabalho
Boleima de maçã
Já ouviu falar na boleima de Castelo de Vide? Trazemos-lhe a receita da iguaria que vai deixar todos com água na boca
Relação de bens
Como fazer a relação de bens de uma herança?
Inteligência artificial
Se trabalha muito com ferramentas de IA saiba como proteger a sua saúde mental
Mudança da hora
Mudança da hora em outubro de 2026: quando começa o horário de inverno?
Cães
Em Espanha já é proibido usar este tipo de coleiras nos cães
Receita de marmelada
Esta receita de marmelada caseira vai fazê-lo viajar até à infância
Mudança da hora
A mudança da hora está à porta e este despertador com luz pode ajudar a acordar com mais suavidade
Mini elíptica
Quer chegar ao fim do ano mais em forma? Esta mini elíptica para usar sentado está em promoção na Amazon
Publicidade não sinalizada
Influenciadores vão ser monitorizados nas redes sociais
Diogo Infante
"Hoje começa uma nova etapa": Diogo Infante celebra conquista do filho com mensagem arrepiante
Tvi pass
Passatempo: ganhe um convite duplo para ver «Anita no Tinder» através da app TVI Pass
Jorge Jesus
Pazes feitas? Jorge Jesus deixa escapar detalhe sobre Cristiano Ronaldo e quase ninguém reparou
Cristiano Ronaldo
Irmã de Georgina Rodríguez entra na polémica de Cristiano Ronaldo e não perdoa famoso português que o critica: "(Tiveste) os teus cinco minutos"
Emprego compatível
Cinco conselhos para encontrar um emprego compatível com o seu perfil
Barbie Signature
Barbie lança boneca inspirada em Céline Dion e recria look icónico de "Titanic" nos Óscares
Plutonio
A dupla é improvável, mas acaba de bater recorde em Portugal: rapper Plutonio faz feito histórico com a música "Isaltino"
Kelvio Januário
Começou com vídeos nas redes sociais e hoje cozinha para jogadores de futebol. Aos 22 anos, Kelvio é Chef e as receitas fizeram dele um fenómeno além fronteiras
Assalto casa
Momentos de aflição e preocupação com a família: casa de futebolista é assaltada durante o jogo do FC Porto
Cristiano Ronaldo
Em plena polémica, Cristiano Ronaldo faz investimento milionário em Portugal: tudo o que se sabe sobre o novo negócio do craque
Últimas
Austrália
Deputada australiana atropelada por SUV está em estado grave. Polícia investiga possível ataque deliberado
Chega
Chega defende a criação de polo aeronáutico regional a partir da escola de pilotos de Tancos
Eduardo Viana
Morreu Eduardo Viana, cantor lírico e ator de novelas como "Anjo Selvagem" e "Floribella"
Mercado Natal
É o mercado de Natal mais bonito da Europa em 2026 e fica a poucas horas de Portugal
Tempo
Aviso amarelo para Faro e Beja: trovoada, vento, chuva forte e granizo
Dois às 10
Perda dolorosa. Filho de Jorge Jesus emociona seguidores com desabafo: «Continuo a não aceitar»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Imperdível: Maria Botelho Moniz fica incrédula com gesto de Catarina Miranda e interrompe gala
Casa
Entrámos na casa deste apresentador da TVI e ficámos rendidos a este recanto. Mas há "um grande senão" que está a dar-lhe problemas
Kelly Bailey a amamentar a filha bebé: a imagem partilhada por Lourenço Ortigão que não precisa de palavras
ISP
Publicada em Diário da República lei que prolonga desconto no ISP até final do ano
Ténis
Jaime Faria sobe ao 56.º lugar e faz história no ténis português
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
MF Social
Ténis: Elina Svitolina anuncia separação de Gaël Monfils
Luto
"Dor inimaginável e dilacerante": a partilha da apresentadora da TVI que atinge o coração de qualquer mãe
ISP
Desconto nos combustíveis prolongado até ao final do ano. Lei já foi publicada
Famosos
"Big Brother". Francisco Monteiro abre o coração: "Isso dá-me uma mágoa enorme"
Skechers Graceful Get Connected
A metade do preço: os ténis Skechers mais vendidos da Amazon estão a 30 euros
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Grécia
Doze migrantes morrem em dois naufrágios na Grécia. Um bebé está entre as vítimas
Sopa da Emília
Marco Costa ensina a fazer a "Sopa da Emília": a receita ideal para pôr os miúdos a comer legumes e que esconde um segredo especial
Liga Campeões
FC Porto: Farioli continua com duas baixas na véspera da receção ao PSV
Camisola térmica
“Muito quentinha”: a camisola térmica mais vendida da Amazon custa 13€
Volkswagen
Volkswagen planeia congelar salários até 2030 para reduzir custos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Escola
Greve fecha escolas de norte a sul do país. Aulas suspensas em vários distritos
França
Estudantes bloqueiam acesso ao Museu do Louvre em apoio aos protestos nas escolas secundárias
Internacional
VÍDEO: confrontos entre adeptos obriga a parar o Juventus-Lazio
Liga Campeões
Luís Godinho nomeado para o Club Brugge-Lens na Liga dos Campeões
José Sócrates
Julgamento de José Sócrates por branqueamento de capitais adiado para 30 de outubro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Em dia especial, Sandra Felgueiras declara-se ao companheiro: «É a minha referência e a minha âncora»
Recrutamento Mercadona
Mercadona está a recrutar para nova loja: há vagas a tempo inteiro, só de meio dia e só para fins-de-semana
Na cama, a celebrar 12 anos de amor. Rita Pereira surge como nunca a viu na «penthouse mais épica de sempre»
Rainha Matilde
Rainha e princesa da Bélgica entre vítimas de falsas imagens de nudez geradas por IA
Big Brother
O que se passou cá fora com Francisco Monteiro? Daniela Santos conta tudo: «Fomos para a discoteca (…) ele ficou lá com...»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cinto Tommy Hilfiger
“Voltava a comprá-lo sempre”: este cinto Tommy Hilfiger é de pele e agora custa 21€
Made In
Lesão pode afastar Francisco Conceição dos próximos jogos de Portugal
Dois às 10
Aos 51 anos, foi mãe e avó ao mesmo tempo. Conheça a famosa portuguesa que casou com um homem 14 anos mais novo
Manifestação habitação
"Uma geração inteira a trabalhar para não ter onde viver": famosa portuguesa aplaudida por se juntar aos protestos pela habitação
Deputada australiana
Deputada australiana em estado crítico após atropelamento classificado como "ataque" pelo primeiro-ministro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga Campeões
Champions: árbitro escocês volta a encontrar-se com o Sporting na Europa
Famosos
"Big Brother". Miguel Vicente recorda fim do namoro com Bárbara Parada: "Ameaçaram-me de porrada, de morte"
Victoria’s Secret
Desfile da Victoria’s Secret regressa com "anjos", música e uma peça de luxo de 43 milhões de euros
José Sócrates
Julgamento de José Sócrates por branqueamento de capitais adiado para 30 de outubro
NBA
Ben Simmons rompe tendão de Aquiles e deverá falhar toda a temporada na NBA
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother All Stars
Opinião | Big Brother All Stars: Luís escapa, as plantas ficam e onde estão as verdadeiras estrelas?
Dois às 10
“Uau”: quem tinha um Dyson em casa rendeu-se a este aspirador de 91€
Dois às 10
Miguel Vicente fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Bárbara Parada: «Houve uma situação em que eu fiquei mal visto»
Portugal
"O número de ondas de calor está a aumentar" no país e esperam-se temperaturas altas nestes dias
Livre
Livre pede debate de urgência sobre crise na habitação para quarta-feira
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Solteiro ou comprometido? Rodrigo Castelhano responde!
Greve
Greve de trabalhadores não docentes fecha escolas em vários distritos
Family Food Heritage
Da letra dos avós ao mundo digital: Universidade de Coimbra cria aplicação para guardar receitas e histórias de família
Bernardo Silva
Não foi só o nome que ele herdou do pai. Acabado de nascer, filho de Bernardo Silva surpreende com parecenças: "É literalmente um mini-Bernardo"
Manifestações
Manifestantes continuam acampados em Lisboa e no Porto após noite tranquila
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT