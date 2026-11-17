Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Mel Jordão e Diogo Piçarra
Mafalda Mourão
Há 2h e 35min
Mais Vistos
00:03:26
Big Brother
Quando todos esperavam um nome, Sónia surpreendeu e escolheu outro em dinâmica da casa
00:08:04
Big Brother
Inesperado. Renata volta ao centro das atenções após escolha de Ruben
00:02:53
Big Brother
Sem filtros. Catarina Miranda não poupa Noélia: «É super chata»
00:02:07
Big Brother
Poder da troca é utilizado e Big faz revelação bombástica. Sónia perde a cabeça
Destaques IOL
Benfica
Foi um dos maiores goleadores do Benfica. Hoje, tem 2 milhões de vacas e faz fortunas com este negócio
Cristina Ferreira
"Está tudo igual": Cristina Ferreira 'abre as portas' da sua vida privada e emociona-se ao falar da mãe, do filho e da casa onde cresceu (Vídeo)
Susan Smith
Mãe atirou o carro ao lago com os dois filhos presos nas cadeirinhas. Pai soube de tudo pela televisão
Cantora
Conheceram-se na adolescência, mas a diferença de idades afastou-os. Anos depois, cantora portuguesa reencontrou o amor da sua vida e hoje são casados
Mais Lidas
A mãe é portuguesa e convive com os mais ricos do Mundo. O filho vai ser pai após casar com uma celebridade
Big Brother
Filho de pais milionários, Dylan Fonte confessa extravagâncias e deixa aviso: «Quando o dinheirinho acaba...»
Aldeia
Uma aldeia da Macedónia do Norte pede que seja declarado o estado de crise devido à invasão de mais de mil vacas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ANACOM
Estado penaliza consumidores nas faturas de telemóvel, TV e internet
Liga das Nações
Jesus mexe na defesa: os onzes prováveis para o encontro frente ao País de Gales
Apagão mundial a 17 de novembro? O alerta que está a espalhar o medo nas redes sociais
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
TVI
Há 25 anos, conquistaram o País ao protagonizar o "casal fenómeno" da televisão portuguesa. Hoje, continuam unidos por uma coincidência muito especial
Dois às 10
Rita Pereira vai subir ao palco dos International Emmy Awards 2026 para entregar prémio
Fim da carreira internacional
Depois de Cristiano Ronaldo e Messi, há outro astro do futebol mundial a abandonar a Seleção após fazer história
Primark Natal
Quer copiar este look natalício da família de Cristiano Ronaldo e Georgina? A Primark tem um conjunto igual e é uma verdadeira pechincha
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Edredão Pikolin
Edredão Pikolin com tratamento anti-ácaros está a menos de metade do preço na Black Friday. Começa nos 25 euros
Cristiano Ronaldo
Revelado o maior mistério dos últimos tempos? Cristiano Ronaldo volta a fazer gesto enigmático e deixa fãs em alvoroço (Vídeo)
Índice da Igualdade de Género
Cuidar dos filhos continua a ser sobretudo tarefa das mulheres: os números que mostram a desigualdade
Cascais É Natal 2026
Cascais prepara um Natal gigante (e gratuito): há uma árvore feita com 1.100 pinheiros, comes e bebes e muitas diversões
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Pedro Bianchi Prata
"Para muitos, é apenas uma luz que se apaga": Noivo de Maria Botelho Moniz emociona-se com nova conquista do filho Vicente (Vídeo)
Mel Jordão
"Dar um mano à Penélope": Mel Jordão deixa fãs em êxtase ao mostrar fotos de gravidez. E a reação de Diogo Piçarra é imperdível
Aniversário da irmã
Rosto da TVI abre o álbum de família e mostra fotografias raras da irmã: as parecenças estão a impressionar
Dolores Aveiro
"A derrota foi bem feito": Dolores Aveiro arrasa a Seleção e Jorge Jesus. A reação do selecionador está a deixar todos surpreendidos (Vídeo)
Acidente
"A estrada tem destas coisas": Ator português sofre acidente e acaba no hospital no dia de aniversário
Remuneração
Trabalhadores valorizam cada vez a remuneração e os benefícios para ficarem numa empresa
Xana Toc Toc
Lembra-se de Xana Toc Toc? A cantora que marcou uma geração mostra agora o lado mais íntimo da sua vida
Susan Smith
Mãe atirou o carro ao lago com os dois filhos presos nas cadeirinhas. Pai soube de tudo pela televisão
Ricardo Quaresma
Já imaginou apanhar um Uber com Ricardo Quaresma ao volante? Sim, vai acontecer e revelamos como pode ser um dos "sortudos"
Iptv
TV pirata pode sair-lhe muito caro: os seus dados pessoais e dinheiro podem estar em risco
Robert Pattinson
De vampiro em Twilight a "Agente 007": Robert Pattinson é o novo James Bond e prepara-se para o maior desafio da carreira
Joana Duarte
Sofá de sonho, tons quentes e vista de cortar a respiração: Estrela da TVI abre as portas de casa e há um recanto que está a deixar todos com inveja
Wonderland Lisboa
Wonderland Lisboa regressa: há novidades, um hino dos D'ZRT e entrada gratuita
ManpowerGroup
Três estratégias para as empresas atraírem talento jovem nas entrevistas de emprego
Inundação em casa
Teve uma inundação em casa? Atenção a este pormenor no seguro: pode deixá-lo sem indemnização
Powerbank
Black Friday antecipada: este power bank magnético é mais pequeno do que um cartão de crédito e caiu de 30€ para 19€
Cláudio Ramos
Depois de celebrar o aniversário longe de Portugal, Cláudio Ramos regressa a casa e faz reflexão tocante: "A fingir que isto é sempre fácil"
Cantora
Conheceram-se na adolescência, mas a diferença de idades afastou-os. Anos depois, cantora portuguesa reencontrou o amor da sua vida e hoje são casados
Bruna Gomes
Bruna Gomes e Bernardo Sousa mostram detalhes da casa e ficámos rendidos a este pormenor funcional da cozinha
Cristina Ferreira
"Está tudo igual": Cristina Ferreira 'abre as portas' da sua vida privada e emociona-se ao falar da mãe, do filho e da casa onde cresceu (Vídeo)
Benfica
Foi um dos maiores goleadores do Benfica. Hoje, tem 2 milhões de vacas e faz fortunas com este negócio
Magnésio Bisglicinato
“A qualidade do meu sono melhorou bastante”: estas cápsulas de magnésio baixaram de 20 € para 11 € na Black Friday antecipada
Aquecer a casa
Pagar menos de energia em casa: por onde começar
Big Brother All Stars
Opinião | Big Brother All Stars: A máscara caiu, os alvos fáceis foram escolhidos e a hipocrisia está instalada
Casamento
Após tragédia familiar, ex-jogador do Porto volta a sorrir: as fotos únicas do casamento 'secreto' e a presença especial que está a emocionar
Cantora
De rendas e a deixar pouco à imaginação, cantora portuguesa mostra o lado mais sensual de sempre após perder 30 quilos (Fotos)
Black Friday antecipada
“Deixa a pele muito suave, sem puxões e sem cortes”: a máquina de barbear da Philips caiu de 91€ para 60€ na Black Friday antecipada
46 anos de carreira
É um dos rostos mais emblemáticos da televisão portuguesa, mas poucos sabem do passado que o levou ao estrelato. Agora, uma foto com 46 anos revela como tudo começou
Últimas
Sub-17
Cristiano Jr entra, quase marca e Portugal segue no apuramento para o Europeu sub-17
TVI
Há 25 anos, conquistaram o País ao protagonizar o "casal fenómeno" da televisão portuguesa. Hoje, continuam unidos por uma coincidência muito especial
Dois às 10
Rita Pereira vai subir ao palco dos International Emmy Awards 2026 para entregar prémio
Brasil
Vinicius marca primeiro hat-trick, mas sai irritado: «Quero sempre marcar mais»
Dois às 10
Aspirador robô de 700 euros está a 300: Esvazia sozinho o depósito de pó, abastece a água e lava as mopas a 75 °C
Comissão Europeia
Portugal vai crescer acima da média europeia, mas Comissão Europeia deixa alerta sobre preço das casas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ucrania
Trubin e a paixão por videojogos: «Se a minha esposa permitir...»
Dois às 10
Uma dor invulgar levou-a ao médico. Raquel recorda o diagnóstico de cancro da mama: «Foi o meu irmão que me deu esta notícia»
My Million
Tem um milhão de euros à sua espera, mas ainda não o foi reclamar: França procura vencedor do Euromilhões
Comissão Nacional de Eleições
Relações pessoais ensombram auditorias à CNE
Famosos
Nome de Eva Pais no centro de polémica: organização de evento reage em comunicado
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Abastecimento de água
Cortes de água em várias localidades até sexta-feira: veja se a sua zona está na lista e a que horas
Rita Pereira chega a um dos maiores palcos da televisão mundial
Nivea
A primeira lata do creme Nivea não era azul (e há mais coisas que poucos sabem)
Famosos
Zena Pacheco fala sobre André Abrantes: "Seis anos depois..."
Fim da carreira internacional
Depois de Cristiano Ronaldo e Messi, há outro astro do futebol mundial a abandonar a Seleção após fazer história
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Embaixada dos EUA
Alerta dos EUA para a Europa antes do Natal: mercados natalícios e locais turísticos podem ser alvos de ataques terroristas
Espanha
Piqué contesta castigo a Owono: «A sanção deve ser pela ação, não pelas consequências»
Chuva Portugal
Vem aí mais chuva, vento forte, e uma descida das temperaturas já esta semana: "rio atmosférico" a caminho de Portugal
Papa Leão XIV
Terço atinge Papa Leão XIV durante a passagem no Peru. Pontífice já reagiu ao gesto
Big Brother
Marcou o Big Brother pela diferença. Dois anos depois, Jacques Costa reaparece em entrevista exclusiva com revelações «chocantes»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Carros elétricos
Prazos, critérios de rendimento e atribuição de vouchers: as regras dos apoios à compra de carros elétricos para famílias carenciadas
Primark Natal
Quer copiar este look natalício da família de Cristiano Ronaldo e Georgina? A Primark tem um conjunto igual e é uma verdadeira pechincha
Famosos
Já há data para o regresso do Wonderland Lisboa e a edição deste ano traz uma surpresa dos D'ZRT
Edredão Pikolin
Edredão Pikolin com tratamento anti-ácaros está a menos de metade do preço na Black Friday. Começa nos 25 euros
Famosos
"Sem defeitos" e "um amor de menina": Zé Lopes apresenta a irmã... que faz furor!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Um verdadeiro sonho. Maria Botelho Moniz transforma a casa e mostra surpresa de aniversário que preparou para o filho
Brasil
VÍDEO: Vini Jr. faz hat-trick e Brasil esmaga Singapura
Big Brother
Após entrevista polémica, Leandro choca todos com revelação: «Vou ser pai»
Praga
Dois comboios colidem durante a hora de ponta em Praga. Há quatro feridos graves
Inglaterra
Problemas de saúde afastam Mowbray do comando técnico do Blackburn Rovers
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Vasco Palmeirim
“Não é apenas um restaurante, é uma instituição”: nem Vasco Palmeirim resiste à “meca do frango assado”
Dois às 10
De alvo de dúvidas a casal acarinhado. Ariana e Diogo vivem nova fase a três e deixam escapar planos para o futuro
Cristiano Ronaldo
Revelado o maior mistério dos últimos tempos? Cristiano Ronaldo volta a fazer gesto enigmático e deixa fãs em alvoroço (Vídeo)
Amazon Fire TV Stick
Este dispositivo da Amazon transforma qualquer televisão numa Smart TV: o preço caiu para menos de metade mesmo a tempo do Natal
Pingo doce
Finalmente, desumidificador do Pingo Doce regressou com desconto e até ajuda a secar roupa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ela segurava um guarda-sol quando ele se apaixonou. Viveram um grande amor, que terminou com a maior tragédia da história do desporto
Portugal
FOTO: depois das críticas à Seleção, Dolores Aveiro deixa mensagem de apoio aos sub-17
Famosos
"Meu amor": Marta Cruz sorri com companhia especial!
Famosos
Em vídeo especial, Pedro Mourinho assinala data importante: "Uma vida"
Sara Madalena
"Não esquecerei aquilo que disse": deputada do CDS faz queixa contra eleito pelo Chega na assembleia da Madeira
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Cristina Ferreira recebe presente muito especial... que junta o namorado e o filho
Internacional
Pochettino sugere seleção dos EUA a Guardiola: «Está tudo no sítio certo»
Carregamento na rua
Tem um carro elétrico? Estes 10 erros ao carregar na rua podem sair-lhe caros
Segurança Social
Há dinheiro da Segurança Social a chegar mais cedo em dezembro. Conheça as datas
Moeve
Gasolineira considera vender rede de postos de abastecimento em Portugal e Espanha
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Índice da Igualdade de Género
Cuidar dos filhos continua a ser sobretudo tarefa das mulheres: os números que mostram a desigualdade
Cascais É Natal 2026
Cascais prepara um Natal gigante (e gratuito): há uma árvore feita com 1.100 pinheiros, comes e bebes e muitas diversões
Big Brother
Enigmática, Cristina Ferreira partilha desabafo: «São poucos os que te vão ajudar»
Reviravolta em «A Madrasta»: Diana suspeita que Pedro matou Artur e a mandou para a prisão
Famosos
Foto rara! Vasco Palmeirim cúmplice da mulher: "A miúda mais gira de Braga"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais