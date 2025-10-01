Menos pó, menos esforço: este aspirador robot está a um preço incrível

O LEFANT M210 Pro é um aspirador robot compacto (apenas 7,8 cm de altura) que se destaca por entrar em espaços estreitos, ter autonomia até 120 minutos e funcionar de forma silenciosa. Com tecnologia de navegação inteligente, evita obstáculos e quedas, sendo especialmente eficaz para casas com animais, já que lida bem com pelos sem ficar enredado. Oferece seis modos de limpeza, pode ser controlado por aplicação e regressa sozinho à base de carregamento. Nas avaliações, os clientes elogiam a potência de sucção, a facilidade de uso e o preço acessível — muitos garantem que “vale cada cêntimo” e que se tornou indispensável para manter a casa limpa todos os dias.