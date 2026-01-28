Facebook
Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar
Há 55 min
00:04:25
Dois às 10
Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”
tvi
00:06:15
1ª Companhia
Sara chora e grita de tanto medo durante exercício: «Não consigo. Não quero»
tvi
00:10:04
1ª Companhia
Noite aterrorizante: Recrutas conversam sobre o temporal que ouviram de madrugada
tvi
Cuidados da pele
Ter uma pele brilhante e saudável depois dos 40 anos é possível. É isto que as japonesas fazem
Cães
Sem dar por isso, pode estar a prejudicar o seu animal no inverno. Não cometa estes erros
Dicas
Quase ninguém conhece esta funcionalidade da máquina da loiça. E acaba com um pequeno pesadelo diário
Sephora
Sephora vai encerrar uma loja em Portugal e está com descontos até 70%
António Queirós
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»
Leiria
VÍDEO: Estádio da U. Leiria destruído após passagem da depressão Kristin
maisfutebol
Tempestade kristin
Tempestade Kristin: autoridades apelam à população destes dois distritos para se manter em casa
away
Depressão Kristin
"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria
cnn
Depressão Kristin
Kristin entrou em Portugal na zona de Leiria: rajadas de 146 km/h em Ansião e 150 km/h no Cabo Carvoeiro
cnn
Guerra
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
cnn