Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde
Há 3h e 50min
Mais Vistos
00:07:20
Momento certo
O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância
tvi
00:01:19
1ª Companhia
Taça erguida! Rui Freitas é reconhecido após ter a melhor pontuação na prova de precisão de aterragem
tvi
00:04:58
Bom dia Alegria
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
tvi
00:02:25
1ª Companhia
Hilariante. Recrutas choram de tanto rir e o motivo é inusitado: a língua de Nuno Janeiro
tvi
Destaques IOL
Novidades
Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde
Saude
Estudo revela: isto é o que acontece aos ossos se beber chá e café todos os dias
Saude
Pele mais jovem aos 50? Este é o alimento que quase todos comemos e que deve ser trocado, segundo dermatologistas
Saude
Pele mais firme depois dos 40: as 8 recomendações cruciais dos dermatologistas
Mais Lidas
Cheias
Japoneses, habituados a catástrofes naturais, alertam portugueses: não devem usar galochas
away
Sporting
Frederico Varandas absolvido em (mais um) processo contra Pinto da Costa
maisfutebol
Noélia
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez
Internacional
VÍDEO: hat-trick de Karim Benzema na estreia pelo Al Hilal
maisfutebol
Sporting
Nuno Santos multado por palavras: «Na nossa casa não levamos no c*»
maisfutebol
Pedro
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer