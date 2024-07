Se é daquelas pessoas que gosta de relaxar em locais isolados, com águas cristalinas e com muita calma, saiba que existem alguns destinos que são ideais para aquilo que deseja. É certo que o frio não é convidativo, no entanto uma simples viagem de avião poderá levá-lo a alguns locais de sonho, distantes de olhares alheios.

Clique na galeria e mergulhe nestes destinos ideais para quem deseja um pouco de paz, sossego e água.