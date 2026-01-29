Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
IKEA tem a solução para podermos comer e trabalhar no sofá. Nós testámos e adoramos
Há 34 min
Mais Vistos
00:00:37
Benfica
Não se preocupem, ela está bem! Como a mulher de Trubin viveu o golo do marido
maisfutebol
00:00:58
Francisco Monteiro e Marcia Soares juntos em lugar especial: veja o vídeo!
selfie
00:03:35
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"
tvi
00:02:37
Dois às 10
Cristina Ferreira partilha a sua sincera opinião sobre o romance de Liliana e Fábio do “Secret Story”
tvi
Destaques IOL
Novidades
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
Segurança
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
Novidades
Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar
Dicas
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)
Mais Lidas
Champions
Afinal, quantos milhões já encaixaram Sporting e Benfica na Champions?
maisfutebol
Rita Salema
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Marcelo Palma
Marcelo Palma revela como lidou com reconhecimento do corpo de Maycon Douglas: «Senti-me sem chão»
Champions
Champions: Schjelderup eleito jogador da semana
maisfutebol
Benfica
OFICIAL: Benfica contrata central de 18 anos ao Estrela da Amadora
maisfutebol
Dois às 10
Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»
tvi