Migas de Farinheira

Há 2h e 16min
Dois às 10
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
Secret Story
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Secret Story
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Secret Story
Marisa lança farpa: «Ela não se faz ouvir e tem inveja que eu tenha uma voz mais alta»
Brunch
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Gelados gregos
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Cristina Ferreira
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com cão
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
Sam Gardiner
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos
Histórias de amor
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
Rendas
Fim do teto ao aumento de rendas e facilitação de despejos. Inquilinos antecipam "desastre", proprietários antecipam "mais casas no mercado"
Pensilvânia
Uma mulher chamou a polícia após semanas de assédio do ex-namorado. Agora, os agentes destacados para a proteger estão mortos
