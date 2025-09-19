Facebook
Migas de Farinheira
Há 2h e 16min
00:01:09
Dois às 10
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
tvi
00:01:11
Secret Story
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
tvi
00:04:25
Secret Story
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
tvi
00:03:09
Secret Story
Marisa lança farpa: «Ela não se faz ouvir e tem inveja que eu tenha uma voz mais alta»
tvi
Brunch
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Gelados gregos
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Cristina Ferreira
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com cão
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Sam Gardiner
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos
Histórias de amor
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
Rendas
Fim do teto ao aumento de rendas e facilitação de despejos. Inquilinos antecipam "desastre", proprietários antecipam "mais casas no mercado"
cnn
Pensilvânia
Uma mulher chamou a polícia após semanas de assédio do ex-namorado. Agora, os agentes destacados para a proteger estão mortos
cnn