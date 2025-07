Milhares já trocaram a cera por esta máquina de depilação facial suave

Com mais de 31 mil avaliações e uma média de 4.5 estrelas, esta depiladora facial da Braun está a conquistar quem procura uma forma mais suave de remover o pelo do rosto. Funciona a pilhas, tem uma luz integrada para localizar até os pelos mais finos e é compacta o suficiente para ir contigo para qualquer lado. Segundo as utilizadoras, não causa dor, não irrita a pele e o pelo não cresce mais forte nem mais rápido. Por cerca de 20 euros, oferece uma solução eficaz para manter a pele macia — sem cera, sem sofrimento e sem complicações.