Mini-aspirador de mão na Amazon

Há 2h e 36min
Mais Vistos
Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»
00:04:14
Dois às 10
Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»
Comida começa a dar problemas? João Ventura acusa: «As pessoas não têm noção»
00:02:01
Big Brother
Comida começa a dar problemas? João Ventura acusa: «As pessoas não têm noção»
Comentário de Joaquim resulta numa ovação frenética em estúdio. Saiba a razão
00:12:18
Big Brother
Comentário de Joaquim resulta numa ovação frenética em estúdio. Saiba a razão
Nuno não deixa nada por dizer e fica chocado com atitude de Raquel: «Não és de confiança»
00:02:37
Big Brother
Nuno não deixa nada por dizer e fica chocado com atitude de Raquel: «Não és de confiança»
Destaques IOL
Projeto português reduz para metade o tempo de construção de casas
Casas
Projeto português reduz para metade o tempo de construção de casas
Aos 59 e 51 anos, continuam a ser dos casais mais sexy do país. Estão juntos há mais de duas décadas
Casal
Aos 59 e 51 anos, continuam a ser dos casais mais sexy do país. Estão juntos há mais de duas décadas
Mansão milionária! Já sabemos como vai ser a casa de Jessica Jeremias e Wilson Manafá e estamos impressionados
Mansão
Mansão milionária! Já sabemos como vai ser a casa de Jessica Jeremias e Wilson Manafá e estamos impressionados
A piscina em Portugal que faz Rita Ferro Rodrigues viajar até à infância é a nossa escolha deste verão
Piscina Oceânica
A piscina em Portugal que faz Rita Ferro Rodrigues viajar até à infância é a nossa escolha deste verão
Mais Lidas
Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase
Exames nacionais
Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase
Foi dia de casamento para Pedro Passos Coelho
Famosos
Foi dia de casamento para Pedro Passos Coelho
26 anos depois, Marta Cardoso revela verdade sobre Zé Maria: «A ideia passou ao contrário»
Dois às 10
26 anos depois, Marta Cardoso revela verdade sobre Zé Maria: «A ideia passou ao contrário»
Messi joga a final do Mundial 2026... mas Cristiano Ronaldo é quem faz história!
Famosos
Messi joga a final do Mundial 2026... mas Cristiano Ronaldo é quem faz história!
"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais". Tio abusa de sobrinha depois de a convidar para passar férias em Lisboa e conhecer a cidade
Abuso sexual de menor
"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais". Tio abusa de sobrinha depois de a convidar para passar férias em Lisboa e conhecer a cidade
Arrepiante. Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar sinal da mãe 20 anos após a morte: «É o meu anjo da guarda»
Dois às 10
Arrepiante. Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar sinal da mãe 20 anos após a morte: «É o meu anjo da guarda»