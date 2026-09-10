Mochilas, meias e sapatilhas Vans à venda no Lidl

Há 1h e 34min
Mais Vistos
Gonçalo Quinaz recebe mensagem sobre separação de famoso casal português: «Preferia não ter acabado de saber»
00:04:08
Dois às 10
Gonçalo Quinaz recebe mensagem sobre separação de famoso casal português: «Preferia não ter acabado de saber»
Francisco Monteiro e Luís Gonçalves entram em conflito. Discussão escala como nunca com assuntos pré programa
00:07:37
Big Brother
Francisco Monteiro e Luís Gonçalves entram em conflito. Discussão escala como nunca com assuntos pré programa
Cristina Ferreira é direta com Boris: «A mim, não me resolve aquilo que tu fizeste»
00:02:48
Dois às 10
Cristina Ferreira é direta com Boris: «A mim, não me resolve aquilo que tu fizeste»
Catarina Miranda manda indireta à filha de David Diamond. E é Francisco Monteiro quem reage com indignação
00:02:03
Big Brother
Catarina Miranda manda indireta à filha de David Diamond. E é Francisco Monteiro quem reage com indignação
Destaques IOL
Mercadona abre novo supermercado em localidade que há muito 'sonhava' com esta inauguração
Abertura Mercadona
Mercadona abre novo supermercado em localidade que há muito 'sonhava' com esta inauguração
Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas
Primark Portugal
Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas
Há um sítio em Itália mais barato que o Algarve (e ainda ninguém fala dele)
Sardenha
Há um sítio em Itália mais barato que o Algarve (e ainda ninguém fala dele)
Casamento bilionário em Portugal correu as revistas lá fora. Mas o que nos inspirou foi este detalhe nas mesas
Casamento Comporta
Casamento bilionário em Portugal correu as revistas lá fora. Mas o que nos inspirou foi este detalhe nas mesas
Mais Lidas
"Encontrámos a chave para derrotar os russos": Fedorov regressa dos EUA com plano para maior fundo de tecnologia de defesa da Ucrânia
Ucrânia
"Encontrámos a chave para derrotar os russos": Fedorov regressa dos EUA com plano para maior fundo de tecnologia de defesa da Ucrânia
Menina de três anos encontrada a chorar sozinha na rua. Mãe foi vista a abandoná-la
Criança abandonada
Menina de três anos encontrada a chorar sozinha na rua. Mãe foi vista a abandoná-la
Mudaram-se para uma casa de 23 mil euros numa aldeia com 200 habitantes e até os vizinhos ajudam a decorar
Casa
Mudaram-se para uma casa de 23 mil euros numa aldeia com 200 habitantes e até os vizinhos ajudam a decorar
A "filha" de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra já tem 19 anos. E é a cara da mãe
A "filha" de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra já tem 19 anos. E é a cara da mãe
A vespa asiática não é mais venenosa do que as outras, mas há uma característica que faz dela a mais perigosa
Vespa asiática
A vespa asiática não é mais venenosa do que as outras, mas há uma característica que faz dela a mais perigosa
Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências
Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências