Modelador de cabelo
Há 1h e 38min
00:01:02
1ª Companhia
Instrutor Marques arranca gargalhadas com comentário inusitado
00:06:50
1ª Companhia
Como está o coração dos recrutas? Testes matinais geram resultados inesperados
00:04:06
1ª Companhia
O inesperado aconteceu: Filipe Delgado corta o cabelo ao Comandante José Moutinho
00:02:18
Dois às 10
Miguel Azevedo termina atuação em lágrimas e recebe abraço de Cláudio Ramos
Tragédia
Mulher e atual marido foram mortos pelo ex-companheiro dela. O bebé deles ficou sozinho várias horas no berço até ser encontrado
Saude
Os 5 piores alimentos para adicionar à dieta. Um deles é dos mais consumidos por quem quer perder peso
Novidades
Primark, atenção: esta coleção para a casa vai levar-nos à concorrência
Novidades
Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço
Ikea
Adeus, ilhas de cozinha. Olá, nova tendência que Ikea já segue com best-seller
versa
Marcia Soares
Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro
Ranking
Ranking de Popularidade: Filipe Delgado mantém a coroa, mas há uma ameaça em ascensão
Dois às 10
Cláudio Ramos ajuda jovem com depressão grave que está sem dinheiro para cumprir um sonho
Jéssica Antunes
Jéssica Antunes tem certeza sobre o paradeiro da mãe de Maycon Douglas: «É uma situação delicada»
FPF
FPF paga pelo menos 2,6 milhões à Segurança Social por Fernando Santos
