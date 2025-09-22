Morreu Débora Estrella, apresentadora mexicana vítima de queda de avioneta

Débora Estrella, conhecida apresentadora mexicana do Telediario Matutino, morreu aos 43 anos na sequência da queda de uma avioneta em Monterrey, que vitimou também o piloto. A tragédia ganhou contornos ainda mais dolorosos quando o ex-marido, o jornalista José Luis García, noticiou o acidente em direto sem saber que a antiga companheira estava a bordo. Desde 2018, Débora era um dos rostos mais queridos da televisão mexicana, com passagens por noticiários nacionais, e a sua morte gerou uma onda de pesar nas redações e nas redes sociais.