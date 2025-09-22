Facebook Instagram

Morreu Débora Estrella, apresentadora mexicana vítima de queda de avioneta

Hoje às 11:21

Débora Estrella, conhecida apresentadora mexicana do Telediario Matutino, morreu aos 43 anos na sequência da queda de uma avioneta em Monterrey, que vitimou também o piloto. A tragédia ganhou contornos ainda mais dolorosos quando o ex-marido, o jornalista José Luis García, noticiou o acidente em direto sem saber que a antiga companheira estava a bordo. Desde 2018, Débora era um dos rostos mais queridos da televisão mexicana, com passagens por noticiários nacionais, e a sua morte gerou uma onda de pesar nas redações e nas redes sociais.

