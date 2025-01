Música sem comprometer a perceção do mundo: estes fones são revolucionários

Os fones SANOTO, com tecnologia de condução óssea, oferecem uma experiência sonora única, permitindo ouvir música ou atender chamadas sem bloquear os sons ao redor. São leves (29g), confortáveis e seguros, ideais para atividades esportivas e trabalho, com resistência à água e bateria de longa duração (6-8 horas). A tecnologia Bluetooth 5.0 facilita o emparelhamento com dois dispositivos simultaneamente. Usuários destacam a falta de desconforto, mesmo após longas sessões, e a praticidade para multitarefas, tornando-os uma opção inovadora e confortável para quem busca liberdade sem abrir mão da qualidade sonora.