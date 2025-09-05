Facebook
Mykonos
Hoje às 14:49
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
00:04:04
Big Brother
Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»
00:05:59
Big Brother
Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»
00:01:33
Big Brother
Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia»
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Elevador da Glória
Pai da criança alemã de três anos foi encontrado com vida entre os feridos do Elevador da Glória
Vuelta
Jonas Vingegaard: «Agora vou ter de me focar mais no João Almeida»
FC Porto
FC Porto regressa ao trabalho com Pedro Lima às ordens de Farioli
Ciclismo
Vuelta: João Almeida vence no mítico Angliru
Manuel Luis Goucha
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
Emocionante
Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos