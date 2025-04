Não é champô seco, mas vai deixar o cabelo sujo como novo

Foi pensada para pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida, mas rapidamente se tornou útil noutras situações do dia a dia: depois de uma cirurgia, numa viagem sem acesso a chuveiro, durante um internamento ou simplesmente num daqueles dias em que o tempo não chega para tudo. A touca de lavagem da Medcosa já é usada em centenas de clínicas e lares, mas também por quem procura manter o cabelo limpo e cuidado, sem complicações.

A utilização é simples: pode ser aquecida no micro-ondas durante 20 segundos (opcional), colocada diretamente sobre o cabelo e massajada com os dedos. O champô e condicionador a seco que estão integrados na touca fazem o resto. Depois, é só remover e secar com uma toalha limpa. Os comentários destacam a sensação de frescura, a facilidade de uso e o facto de deixar o cabelo bonito, mesmo em cabelos mais secos ou danificados. Uma solução prática para quando lavar a cabeça... não é propriamente uma prioridade.