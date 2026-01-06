Facebook Instagram

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível


A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Lojas
Loja 100% portuguesa que faz frente à IKEA e Zara Home está com descontos até 60%: uma 'febre' que já tem 70 lojas
Receitas
Sobras de bolo? Nutricionista partilha dica incrível para as reaproveitar
Espaço Casa: é isto que pode lá encontrar
Saude
Noites mal dormidas? Personal trainer revela exercícios simples para relaxar antes de dormir
Aquecedor
"Que o tamanho não vos engane": este aquecedor compacto é potente e custa apenas 21€
Trabalho
Empresa apanha trabalhador de baixa a jogar golfe, mas vai ter de lhe pagar 15 mil euros de indemnização
Emprego
Mercadona está a contratar para as suas lojas. E em 2026 dá uma semana de férias extra aos trabalhadores
Feng Shui
Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades
Saude
Estudo revela o que muda no seu corpo por comer noodles instantâneos com frequência
Saude
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Lojas
Atenção aos saldos: calças, vestidos e casacos de malha desde 2,99 euros na Mango
Mango Outlet