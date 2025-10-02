Não há como falhar com estas calças de perna larga (menos de 30 euros)

As calças de perna larga e cintura alta da Amazon Essentials são uma peça prática e sofisticada que valoriza a silhueta e dá a ilusão de pernas mais longas. Confortáveis e fáceis de combinar, adaptam-se a várias ocasiões, desde o trabalho até momentos descontraídos, podendo ser usadas com mocassins, sapatos rasos, saltos altos ou sapatilhas. Disponíveis em cores como preto, lavagem enxaguada, crude e azul médio vintage, e em tamanhos do 36 ao 50, estas calças têm 4 estrelas na Amazon e custam 26€, um preço raro para este tipo de peça de qualidade.