“Não oscila quando coloco ou tiro sapatos”. Esta sapateira com 10 prateleiras é das mais vendidas da Amazon

Há 50 min

Ter uma sapateira em casa é uma forma simples de manter a organização e evitar que o calçado se acumule ou apanhe pó, sobretudo em espaços pequenos. O modelo em tecido com dez prateleiras destaca-se pelo design vertical, que permite arrumar muitos pares de sapatos sem ocupar demasiado espaço, e pela flexibilidade de ajustar ou remover níveis para acomodar botas ou saltos altos. Apesar da leveza, a estrutura é estável e resistente, combinando tubos metálicos e conectores de qualidade. Disponível em várias cores, adapta-se a diferentes divisões e estilos de decoração, sendo elogiada pelos utilizadores pela praticidade, capacidade e facilidade de montagem.

