«Não penso voltar à cera». Quem usa esta máquina de depilação facial não volta atrás e já são milhares de compradores

A depiladora facial Braun FS1000 está a conquistar milhares de utilizadores na Amazon, com mais de 28 mil avaliações e uma média de 4.4 estrelas. Com um design compacto, luz SmartLight integrada e funcionamento a pilhas, este aparelho promete uma depilação indolor e eficaz para diferentes zonas do rosto. Os utilizadores são unânimes: além de não magoar, o pelo não cresce mais grosso nem mais rápido - uma das principais preocupações de quem pondera trocar a cera por outros métodos. Prática, portátil e atualmente disponível por 19 euros, esta depiladora tem convencido pela sua simplicidade e pelos resultados, com vários compradores a garantirem que não tencionam voltar à cera.